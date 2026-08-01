Στην Μπαρτσελόνα ο Μπισιβού μέχρι το 2031

Το βράδυ της Παρασκευής (31/07) η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την τρίτη φετινή καλοκαιρινή μεταγραφή της.

Οι «μπλαουγκράνα» γνωστοποίησαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Τζέσε Μπισιβού, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Ο 18χρονος εξτρέμ προέρχεται από την αναπτυξιακή ομάδα της Κλαμπ Μπριζ, όντας ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του βελγικού ποδοσφαίρου.

Οι Καταλανοί πήραν την απόφαση να επενδύσουν πάνω στον νεαρό μεσοεπιθετικό, όχι μόνο με φόντο το μέλλον, αλλά και το παρόν, αφού, πολλοί στις τάξεις της ομάδας θεωρούν πως μπορεί να βοηθήσει άμεσα το σύνολο του Χάνσι Φλικ.

sport-fm.gr