Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Βασιλεία – Λωζάνη

Η Βασιλεία υποδέχεται σήμερα στις 19:00 τη Λωζάνη, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Swiss Super League, με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα αγορών και ανταγωνιστικές αποδόσεις για την αναμέτρηση.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Βασιλείας προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.18, η ισοπαλία στα 3.70, ενώ η νίκη της Λωζάνης βρίσκεται στα 2.92.

Στην αγορά των γκολ, το Over 3.5 προσφέρεται στα 2.20, ενώ το Under 3.5 βρίσκεται στο 1.62.

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Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά «Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι». Το σκορ 1-0 προσφέρεται στο 1.78, το 1-1 στα 2.10, το 0-1 στα 2.07, το 2-1 στα 3.20, το 2-0 στα 3.45, το 1-2 στα 3.70, το 0-2 στα 4.70, το 2-2 στα 4.85, ενώ το ενδεχόμενο να εμφανιστεί σκορ 3-3 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα προσφέρεται στα 17.50.

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