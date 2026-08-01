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Η Ρεάλ έδωσε τελεσίγραφο στον Βινίσιους και τον... «απειλεί»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Ρεάλ έδωσε τελεσίγραφο στον Βινίσιους και τον... «απειλεί»!

«Ανανεώνεις ή πωλείσαι», με την Άρσεναλ να είναι έτοιμη να... αρπάξει την ευκαιρία.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μετέφερε στο περιβάλλον του Βινίσιους ότι η τελευταία πρόταση ανανέωσης που του έχει καταθέσει είναι οριστική: είτε ανανεώνει με αυτούς τους όρους είτε ο σύλλογος θα εξετάσει το ενδεχόμενο να τον πουλήσει μέσα στο φετινό καλοκαίρι.

Ύστερα από μήνες διαπραγματεύσεων χωρίς καμία πρόοδο και μια «μάχη» στην οποία καμία από τις δύο πλευρές δεν υποχώρησε, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να κάνει την κίνησή της. Στο Βαλδεμπέμπας θεωρούν πως έφτασε η στιγμή να μπει τέλος στην αβεβαιότητα που περιβάλλει το μέλλον του Βινίσιους. Το τελευταίο επεισόδιο, με το ενδιαφέρον της Άρσεναλ να προσπαθήσει να αποκτήσει τον Βραζιλιάνο, δεν έκανε τίποτε άλλο από το να ενισχύσει την πεποίθηση ότι η κατάσταση δεν μπορεί να παραταθεί επ' αόριστον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «Marca», ο σύλλογος έχει ήδη ενημερώσει το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή ότι η τελευταία πρόταση που του κατατέθηκε είναι οριστική. Δεν θα υπάρξει άλλη αύξηση, ούτε νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Η θέση της Ρεάλ είναι ξεκάθαρη: αν ο Βινίσιους αποδεχθεί την πρόταση, θα ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Αν όχι, η Ρεάλ θα ανοίξει την πόρτα για την πώλησή του ακόμη και μέσα στο φετινό καλοκαίρι, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ο Βραζιλιάνος να μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και στη συνέχεια να αποχωρήσει ως ελεύθερος.

Στη Ρεάλ εξακολουθούν να θεωρούν τον Βινίσιους ποδοσφαιριστή κομβικής σημασίας και η βασική τους προτεραιότητα παραμένει η επέκταση του συμβολαίου του. Εκτιμούν ότι η προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια αξίζει μια σημαντική οικονομική επιβράβευση. Ωστόσο, έχουν χαράξει και μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή: να μη διαταραχθεί η μισθολογική δομή των αποδυτηρίων. Η Ρεάλ δεν είναι διατεθειμένη να αλλάξει την κλίμακα των αποδοχών για κανέναν ποδοσφαιριστή, όσο καθοριστικός κι αν είναι.

Και, αν τελικά ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν αποδεχθεί ούτε το ενδεχόμενο αποχώρησης, τότε το αγωνιστικό σκηνικό θα αλλάξει. Η επικείμενη άφιξη του Ντιομαντέ, ενός ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο πτέρυγες της επίθεσης, θα προσφέρει στον Μουρίνιο μία εναλλακτική λύση πρώτης γραμμής και θα μειώσει την εξάρτηση από τον Βραζιλιάνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ενδεχόμενο να βρεθεί ο Βινίσιους στον πάγκο παύει να αποτελεί... μακρινό σενάριο και μετατρέπεται σε μια σοβαρή πιθανότητα, εφόσον η διαμάχη γύρω από το συμβόλαιό του εξακολουθήσει να παραμένει άλυτη.

AΠΕ - ΜΠΕ

 

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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