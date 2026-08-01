Ήταν κρίμα για την ΑΕΚ, γιατί μπορούσε...

Αν{ είχε την ίδια απόδοση και στην «Αρένα», πιθανότατα θα προκρινόταν η ΑΕΚ σε βάρος της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ… Το πάλεψε η ομάδα του Καμορανέζι στον επαναληπτικό, η προσπάθεια της ήταν συγκινητική, έφθασε μία ανάσα πριν από μία ιστορική ανατροπή, αλλά λύγισε στη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι.

Για πολλούς, η πρόκριση χάθηκε στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στη Λάρνακα. Φάνηκε, όμως, ότι μπορούσε την πρόκριση και στη Ρουμανία, προτού ο αγώνας οδηγηθεί στα πέναλτι. Η ΑΕΚ πλήρωσε το φτηνό λάθος που έγινε στη φάση όπου οι Ισραηλινοί κέρδισαν το πρώτο πέναλτι, τα δύο γκολ που δέχθηκε σε καθοριστικά σημεία, στο τέλος των δύο 45λεπτων, αλλά (κυρίως) την αστοχία των επιθετικών της. Ειδικά οι τρεις «καθαρές» φάσεις που απώλεσαν, μία ο Ρούμπιο στην εκπνοή του 90λεπτου και δύο ο Αμίν στην ημίωρη παράταση (κακά τελειώματα), στοίχισαν ακριβά.

Κρίμα για την ΑΕΚ, η οποία ήταν σαφώς βελτιωμένη στη ρεβάνς κι έδειξε ότι μπορούσε να πάρει αυτή το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Το είχαμε επισημάνει πριν από τον επαναληπτικό, ότι η ομάδα έπρεπε να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματική και κυνική μπροστά στο αντίπαλο τέρμα. Δυστυχώς, αυτό δεν έγινε.

Οι επιθετικοί της ΑΕΚ δεν έχουν το εύκολο γκολ, ειδικά τα εξτρέμ. Και αυτό πλήγωσε την ομάδα, όχι μόνο στο προψεσινό παιχνίδι, αλλά και κατά τη διάρκεια της περσινής περιόδου. «Φωνάζει» η ΑΕΚ ότι χρειάζεται μεσοεπιθετικούς που να έχουν ευχέρεια στο σκοράρισμα. Ο Αμίν ήταν δραστήριος, δεν είχε όμως την ουσία στην τελική προσπάθεια. Ο Λαγιούνι υστέρησε. Ερωτηματικά προκάλεσε η μη χρησιμοποίηση του Ιβάνοβιτς νωρίτερα ή από το ξεκίνημα… Ο Παρασκευά ήταν κέρβερος και δείχνει, προς το παρόν, να καπαρώνει τη θέση του βασικού. Πραγματικός ηγέτης και αρχηγός ο Μιλίτσεβιτς.

Χρειάζεται ενίσχυση

Η ΑΕΚ καλείται να «χτίσει» στα θετικά στοιχεία που έβγαλε στο Πλοέστι και να βελτιώσει τα αρνητικά της. Χρειάζεται ανασυγκρότηση κι ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις (π.χ. στη θέση του επιτελικού μέσου). Ο Ρόκα έχει δουλειά να κάνει, ενώ το πλάνο προετοιμασίας αλλάζει αναγκαστικά. Ο πρόωρος αποκλεισμός από την Ευρώπη σημαίνει απώλεια σημαντικών εσόδων (παρόλο που δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα) και ταυτόχρονα πλήγμα για το πρεστίζ της ομάδας.