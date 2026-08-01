Ο Χάαλαντ πόζαρε με τον Τζόρνταν και «έπεσε» το instagram

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνάντησε τον Μάικλ Τζόρνταν και η κοινή τους φωτογραφία, προκάλεσε χαμό στα social media. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το στιγμιότυπο με τον θρύλο του NBA, με τους δύο τους να ποζάρουν χαμογελαστοί στον φακό.

Η φωτογραφία έγινε viral, με τον Νορβηγό σταρ να γράφει χαρακτηριστικά: «Δεν χρειάζεται λεζάντα».