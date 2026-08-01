Ετοιμάζεται να γίνει... κανονιέρης ο Γκιμαράες

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως έχει μπει η μεταγραφή του Μπρούνο Γκιμαράες στην Άρσεναλ, καθώς οι Λονδρέζοι ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τη Νιούκαστλ για την απόκτηση του Βραζιλιάνο μέσου.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, το κόστος της μεταγραφής ανέρχεται στα 90 εκατομμύρια ευρώ, με τους δύο συλλόγους να ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο 28χρονος διεθνής χαφ έχει ήδη δώσει τα χέρια με την Άρσεναλ για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο ποδοσφαιριστής είχε εκφράσει την επιθυμία να μετακομίσει στο Λονδίνο, πιέζοντας τη διοίκηση της Νιούκαστλ να αποδεχθεί την πρόταση, και πλέον αναμένει το πράσινο φως για να ταξιδέψει στη βρετανική πρωτεύουσα και να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

novasports.gr