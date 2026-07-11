Είδε, κρίνει και βάζει τις τελικές πινελιές ο Καμορανέζι

Επειτα από 12 μέρες σκληρής δουλειάς και συμπληρώνοντας συνολικά τρεις εβδομάδες προετοιμασίας, η ΑΕΚ μπαίνει σιγά-σιγά στο τελικό στάδιο, πριν από τις αναμετρήσεις με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, στις 23 και 30 Ιουλίου, οι οποίες θα καθορίσουν τη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία.

Εξού και άπαντες στο κιτρινοπράσινο στρατόπεδο κάνουν focus σε αυτά τα παιχνίδια, που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της ΑΕΚ κατά την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Χθες αποχαιρέτησε με ήττα την Ολλανδία, χάνοντας δύσκολα από τον Άγιαξ με 1-0, με γκολ στα τελικά στάδια. Ο Μάουρο Καμορανέζι είδε, κρίνει και θα βάλει τις τελευταίες πινελιές στο πλάνο του.

Παρουσιάζεται πάντως ικανοποιημένος από την πορεία της προετοιμασίας στην Ολλανδία, η οποία, όπως είπε, διεξήχθη κάτω από ιδανικές καιρικές συνθήκες. Ο Καμορανέζι μέσα από τα δυνατά φιλικά με ΠΑΟΚ και Άγιαξ, παρά τις ήττες είχε την ευκαιρία να αντιληφθεί καλύτερα το σημείο αγωνιστικής ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών του.