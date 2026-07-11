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Τελευταία πειράματα από Λοσάδα με το μυαλό στο... ευρωπαϊκό

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Τελευταία πειράματα από Λοσάδα με το μυαλό στο... ευρωπαϊκό

Ο Απόλλων δίνει φιλικό με την Γκο Αχέντ και επιστρέφει στη βάση του.

Το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι σε ολλανδικό έδαφος δίνει σήμερα (14:00) ο Απόλλωνας ο οποίος αντιμετωπίζει την Γκο Αχέντ Ινγκλς.

Ακολούθως η αποστολή της ομάδας της λεμεσιανής ομάδας θα επιστρέψει στη βάση της για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας ενόψει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Οι κυανόλευκοι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα τεθούν αντιμέτωποι με την Ντίλα Γκόρι στον β΄ γύρο του Conference League καθώς η ομάδα της Γεωργίας επικράτησε 3-1 στο πρώτο παιχνίδι της Βίρτους (Σαν Μαρίνο), κάνοντας αποφασιστικό βήμα πρόκρισης. Σημειώνεται πως τα παιχνίδια του β΄προκριματικού γύρου θα διεξαχθούν στις 23 Ιουλίου (εκτός) και 28 Ιουλίου (εντός).

Στα πρώτα δύο φιλικά, με Ρόντα και Ουτρέχτη, το σύνολο του Ερνάν Λοσάδα επικράτησε με 1-0. Ο Αργεντίνος προπονητής έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει νέες δοκιμές απέναντι σε έναν υπολογίσιμο αντίπαλο που τα τελευταία χρόνια δίνει το «παρών» σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με την επιστροφή του στην Κύπρο, ο Απόλλωνας θα δώσει άλλο ένα φιλικό με αντίπαλο την ΑΕΚ την Πέμπτη, 16 Ιουλίου, στο στάδιο «Αλφαμέγα». Αυτή θα είναι ουσιαστικά και η πρόβα τζενεράλε για το πρώτο παιχνίδι στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού του Conference League.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

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