Eπίσημα στον τρίτο κυπριακό σταθμό του ο Γιούσης

Η Νέα Σαλαμίνα αποτελεί και επίσημα τον τρίτο ποδοσφαιρικό σταθμό του Χρήστου Γιούση στην Κύπρο, με τους ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την μεταγραφή.

Ο 27χρονος επιθετικός είχε εξαιρετική παρουσία την περσινή σεζόν με τη φανέλα του Εθνικού Άχνας, ενώ προηγουμένως είχε αγωνιστεί και στην Καρμιώτισσα.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον 27χρονο Ελλαδίτη ακραίο επιθετικό Χρήστο Γιούση.

Ο Χρήστος Γιούσης διαθέτει εμπειρία από το κυπριακό πρωτάθλημα, έχοντας αγωνιστεί με τις φανέλες της Καρμιώτισσας και του Εθνικού Άχνας, καταγράφοντας συνολικά 47 συμμετοχές, 16 γκολ και 5 ασίστ, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης στις ΑΕΚ Αθηνών, Τέλσταρ και ΑΕ Λάρισας.

Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα (1) έτος.

Καλωσορίζουμε τον Χρήστο στην οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ερυθρόλευκη φανέλα.