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Πέρασε την πόρτα... εξόδου του Άρη και ο Μπουράν

ΓΗΠΕΔΟ

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Πέρασε την πόρτα... εξόδου του Άρη και ο Μπουράν

Άδειασε και άλλο το ρόστερ.

Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στον Άρη και είναι ολοφάνερο πως οι πρωταθλητές του 2023 κάνουν ολικό λίφτινγκ μετά την περσινή αποτυχημένη χρονιά.

Ο Γιασίν Μπουράν αποτελεί παρελθόν μετά από ένα χρόνο παρουσίας κατά την οποία δεν έκανε και ιδιαίτερη αίσθηση. 

Αναλυτικά: «Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Γιασίν Μπουράν.Ο 27χρονος μέσος από τις Κομόρες εντάχθηκε στην ομάδα μας το περασμένο καλοκαίρι από την Esbjerg fB Δανίας, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας δύο ετών.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26, ο Μπουράν κατέγραψε 28 συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μοίρασε δύο ασίστ.

Ευχαριστούμε τον Γιασίν Μπουράν για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του καριέρας».

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