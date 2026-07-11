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Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις στο Νορβηγία - Αγγλία

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Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις στο Νορβηγία - Αγγλία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τον αγώνα Νορβηγία - Αγγλία συνεχίζεται απόψε στις 00:00 η φάση των «8» του Μουντιάλ, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super ενισχυμένες αποδόσεις, στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη των Νορβηγών, προσφέρεται σε απόδοση 4.34 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 3.85 και η επικράτηση των Άγγλων στο 1.96. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνεται στα 6.00 και στα πέναλτι στα 6.10.

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Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το combo με συνολικές κάρτες over 2,5, νίκη της Αγγλίας και Χάρι Κέιν 2+ σουτ εντός εστίας αποτιμάται σε 6.16, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός να έχουν από 2+ σουτ εντός εστίας οι Κέιν και Χάαλαντ και 1+ σουτ εντός εστίας ο Μπέλινγχαμ διαμορφώνεται στα 7.44.

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