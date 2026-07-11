Στην Εφές ο Μάικ Τζέιμς για δύο χρόνια

Στο τουρκικό πρωτάθλημα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάικ Τζέιμς, καθώς η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε σήμερα (11/7) την απόκτηση του Αμερικανού άσου.

Όπως είναι γνωστό, αποχώρησε από την Μονακό μετά από μία πενταετία, ενώ εφέτος σε 39 συμμετοχές στην EuroLeague, είχε μέσο όρο 16,4 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ.

Ο Τζέιμς υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με τον τουρκικό σύλλογο, που θα συμμετάσχει και στην εφετινή Euroleague.

«Υπογράψαμε συμβόλαιο 1+1 ετών με τον Μάικ Τζέιμς, έναν από τους εμβληματικούς παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ και MVP της EuroLeague για το 2024. Εκτός από τους πολλούς τίτλους πρωταθλημάτων και κυπέλλων που κατέκτησε στη διάρκεια της καριέρας του, ο Μάικ Τζέιμς έζησε και την τιμή να εισέλθει στη λίστα των "25 Καλύτερων Παικτών στην Ιστορία της EuroLeague" το 2025. Τον καλωσορίζουμε», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.