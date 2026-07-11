Δεν ξέρει τι είναι ήττα - Απίστευτο στατιστικό από Ντε Λα Φουέντε!

O Λουίς Ντε Λα Φουέντε οδήγησε την Eθνική Ισπανίας΄στα ημιτελικά του Παγκοσμίοτ Κυπέλλου, με τον 65χρονο προπονητή να καταγράφει μια ξεχωριστή επίδοση.

Πριν δύο χρόνια ο Ισπανός τεχνικός οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση του Euro και πλέον διεκδικεί και την κορυφή του κόσμου, με τον Ντε Λα Φουέντε να παραμένει αήττητος στον πάγκο των Ισπανών.

Ο έμπειρος προπονητής σε 13 αγώνες σε Euro και Μουντιαλ μετράει στον πάγκο της «Φούρια Ρόχα», 12 νίκες και μόλις μια ισοπαλία, γράφοντας ιστορία με την επίδοσή του ως προπονητής της Ισπανίας.