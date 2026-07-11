Φλερτ του ΑΠΟΕΛ με Άνχελ Γκαρσία και όλα δείχνουν… γάμο

Η αλήθεια είναι πως η παρουσία του Κώστα Σταφυλίδη δεσπόζει στο αριστερό άκορ της άμυνας του ΑΠΟΕΛ. Το πρόβλημα είναι όταν λείπει μιας και ο Μιρ κατά την περσινή περίοδο, δεν μπόρεσε ποτέ να τον «καλύψει».

Και η περίπτωση του Άνχελ Γκαρσία δεν αφήνει αδιάφορους τους γαλαζοκίτρινους. Μάλιστα το φλερτ ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι έντονο και οι πιθανότητες να γίνει ο... γάμος είναι πάρα πολλές.

Ο 33χρονος Ισπανός που αποχώρησε από την ΑΕΚ μετά από μία πενταετή παρουσία, επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και ως εκ τούτου είδε με πολύ θετικό μάτι, την προοπτική του ΑΠΟΕΛ.

Είναι παίκτης με μπόλικη ποιότητα και το απέδειξε στα 152 παιχνίδια που φόρεσε την κιτρινοπράσινη φανέλα, με την οποία πανηγύρισε 10 γκολ ενώ έδωσε και έντεκα ασίστ.