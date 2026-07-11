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Ασπίδα προστασίας στον Λάμενς από τον Κουρτουά: «Δεν του αξίζει αυτή η κριτική»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ασπίδα προστασίας στον Λάμενς από τον Κουρτουά: «Δεν του αξίζει αυτή η κριτική»

Μία άτυχη στιγμή, έφερε το... αντίο του Βελγίου από το Μουντιάλ.

O Τιμπό Κουρτουά μετά το φινάλε της αναμέτρησης ανάμεσα στο Βέλγιο και την Ισπανία, μίλησε για τον τραυματισμό του, ενώ ύψωσε ασπίδα προστασίας στον αναπληρωματικό πορτιέρε Σένε Λάμενς.

Για τον τραυματισμό του: «Ήταν ένας μικρός πόνος. Σε μία μεγάλη μπαλιά ένιωσα κάτι και αρχικά πίστεψα ότι είχε σφίξει ο οπίσθιος μηριαίος μου, επειδή είχα κάνει πολλές μεγάλες μεταβιβάσεις. Το αισθανόμουν λίγο και σε κάποιες αποκρούσεις, αλλά σε άλλη μία μεγάλη μπαλιά έγινε χειρότερο. Κάθισα για να με εξετάσει ο γιατρός και ήθελα να συνεχίσω, όμως δεν μπορούσα να κάνω μεγάλες μπαλιές. Ο προπονητής μου είπε ότι αν δεν ήμουν στο 100%, θα έπρεπε να βγω. Ήθελα να δω αν μπορούσα να συνεχίσω, αλλά ήταν η σωστή απόφαση».

Για τον Λάμενς είπε: «Μην τον σταυρώνετε. Είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, έκανε σπουδαία σεζόν και δεν του αξίζει αυτή η κριτική. Στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν αυτά».

Για την κατάστασή του ενόψει της νέας σεζόν: «Ελπίζω η μαγνητική να μην δείξει κάτι σοβαρό, κάτι που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί. Θέλω να είμαι απόλυτα έτοιμος μέχρι τα μέσα Αυγούστου για την έναρξη της νέας σεζόν».

sdna.gr

Κατηγορίες

World Cup 2026

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