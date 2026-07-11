Τσέχικη μάχη με φόντο την κούπα στο Γουίμπλεντον

Το Γουίμπλεντον του 2026 βιώνει ένα απροσδόκητο σκηνικό στο απλό γυναικών, με τον τελικό να είναι μια αμιγώς τσέχικη υπόθεση.

Καρολίνα Μούχοβα και η Λίντα Νόσκοβα θα διεκδικήσουν για πρώτη φορά το τρόπαιο στο φημισμένο Λονδρέζικο τουρνουά, σε έναν τελικό που αναμφίβολα θα κρατήσει τους φίλους του αθλήματος σε… ένταση και θα αρχίσει στις 16:00.

Οι δύο αντίπαλοι στον επερχόμενο τελικό είναι στην πραγματικότητα στενές φίλες στην πραγματική ζωή. Η Μούτσοβα και η Νόσκοβα ήταν συμπαίκτριες στην ομάδα της Τσεχίας στο Billie Jean King Cup και αγωνίστηκαν μαζί στο διπλό γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, όπου έφτασαν στα ημιτελικά.

Ιστορικά, η Μούτσοβα κατέχει το προβάδισμα με τη μοναδική της νίκη στο περσινό US Open μετά από τρία σετ. Ωστόσο, με την αξιοσημείωτη πρόοδό της και την τρέχουσα 12η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, η Νόσκοβα αναμφίβολα θα αποτελέσει μια τρομερή πρόκληση για την μεγαλύτερη αντίπαλό της σε αυτόν τον επαναληπτικό αγώνα.