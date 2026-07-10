Cyprus League by Stoiximan: Η προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος - Σέντρα στις 29 Αυγούστου

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ομοσπονδίας, το νέο πρωτάθλημα θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 29 - 30 Αυγούστου 2026 και θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 22 - 23 Μαϊου 2027.

Οι ομάδες που συμμετέχουν:

Στη Cyprus League by Stoiximan 2026 - 2027 θα συμμετάσχουν οι ακόλουθες 14 ομάδες (με αλφαβητική σειρά):

ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΛ Λεμεσού, ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ, Ανόρθωση Αμμοχώστου, ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, Απόλλων Λεμεσού, Άρης Λεμεσού, Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, Ολυμπιακός Λευκωσίας, Ομόνοια Αραδίππου, Ομόνοια Λευκωσίας, Πάφος F.C. και Krasava ΕΝΥ.

Τρόπος διεξαγωγής:

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί όπως ακριβώς και στην περσινή αγωνιστική περίοδο. Οι δεκατέσσερις ομάδες θα παίξουν στην Α' φάση σε δύο γύρους, συνολικά 26 αγωνιστικές.

Μετά την λήξη της Α΄ φάσης οι 14 ομάδες θα διαχωριστούν ανάλογα με την θέση κατάταξης στον πίνακα του πρωταθλήματος σε δύο ομίλους.

Οι πρώτες έξι ομάδες θα αποτελούν τον πρώτο όμιλο και οι υπόλοιπες οκτώ ομάδες το δεύτερο όμιλο.

Στον Α΄ Όμιλο θα διεξάγονται διπλοί αγώνες σε δύο γύρους (10 αγωνιστικές). Στο Β΄ Όμιλο θα διεξάγονται μονοί αγώνες σε ένα γύρο (σύνολο 7 αγωνιστικές).

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