Βόμβα με Τσέντι Όσμαν που «μετακομίζει» στον ΠΑΟΚ!

Μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού βρίσκεται προ των πυλών, καθώς ο Τσέντι Όσμαν φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, αλλάζοντας τα δεδομένα στο πρωτάθλημα.

Οι Θεσσαλονικείς προχώρησαν σε μια κίνηση που προκαλεί αίσθηση, επενδύοντας σημαντικά ποσά για την απόκτηση ενός παίκτη με μεγάλη εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο.

Οι ασπρόμαυροι φέρονται να προχώρησαν σε ιδιαίτερα υψηλή οικονομική προσφορά για να εξασφαλίσουν την απόκτηση του παίκτη, ο οποίος είχε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, καθώς θα καταβάλουν περίπου 2 εκατ. ευρώ στους πράσινους για την αποδέσμευσή του.

Παράλληλα, ο 29χρονος άσος φέρεται να έχει συμφωνήσει σε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, με τις συνολικές απολαβές του να αγγίζουν τα 9 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 3 εκατ. ευρώ ανά αγωνιστική περίοδο.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην ιστορία του ΠΑΟΚ - αν όχι η μεγαλύτερη- και δείχνει τις υψηλές φιλοδοξίες του συλλόγου ενόψει της νέας σεζόν.

Το μήνυμα του Γιαννακόπουλου

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε story στο οποίο εμφανίζεται να αποχαιρετά τον Τούρκο διεθνή φόργουορντ, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από τον ΠΑΟΚ. «Η απόφασή σου με στενοχωρεί, αλλά τη σέβομαι και την κατανοώ απόλυτα. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Τσέντι... Τσέντι... Τσέντι», ανέφερε η ανάρτηση του ισχυρού άνδρα της πράσινης ΚΑΕ.