Έκανε «δικό της» τον Ευριπίδου η Ομόνοια Αραδίππου

Στην Ομόνοια Αραδίππου αλλά όχι ως δανεικός από την ΑΕΚ αλλά πλέον ως ελεύθερος, θα αγωνίζεται ο Κωνσταντίνος Ευριπίδου.

Ο 21χρονος μέσος κατέγραψε οκτώ συμμετοχές στο πρωτάθλημα (114 λεπτά) και δύο στο κύπελλο (136 λεπτά).

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση των «Περιστεριών», η απόκτησή του αποσκοπεί και στην ενίσχυση του κυπριακού στοιχείου.

Η ανακοίνωση: «Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τον Κύπριο μέσο Κωνσταντίνο Ευρυπίδου!

Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος αγωνίστηκε και την περσινή σεζόν με τα χρώματα της ομάδας μας ως δανεικός από την ΑΕΚ Λάρνακας, πλέον μεταγράφεται στην ομάδα μας ενισχύοντας την παρουσία νεαρών Κύπριων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών!

Καλωσορίζουμε τον Κωνσταντίνο και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα περιστέρια στο στήθος!!!».