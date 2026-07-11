Η πώληση Τροσάρ θα κρίνει τη μεταγραφή Τζόλη στην Άρσεναλ

Μετά το δημοσίευμα της Sun, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έρχεται να επιβεβαιώση το έντονο ενδιαφέρον της Άρσεναλ για τον Χρήστο Τζόλη, αποκαλύπτοντας ότι οι κανονιέρηδες συνεχίζουν αμείωτα τις επαφές με την πλευρά του Έλληνα εξτρέμ.

Ο Ιταλός μεταγραφολόγος αναφέρει πως η Άρσεναλ βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με την πλευρά του Τζόλη, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο να τον αποκτήσει μέσα στο καλοκαίρι.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ρομάνο, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής βλέπει με πολύ θετικό μάτι τη μετακίνησή του στο Έμιρεϊτς, με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα να περιμένει την ολοκλήρωση της μετακίνησης του Λεάντρο Τροσάρ στην Μπεσίκτας, καθώς η αποχώρηση του Βέλγου αποτελεί κομβικό παράγοντα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Την ίδια στιγμή, η Μπεσίκτας συνεχίζει να πιέζει για την απόκτηση του Τροσάρ, με την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης να αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τις επόμενες κινήσεις της Άρσεναλ.

Υπενθυμίζεται ότι η αγγλική “Sun” είχε αποκαλύψει πως οι Λονδρέζοι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν στην Κλαμπ Μπριζ περίπου 35 εκατομμύρια λίρες (πάνω από 41 εκατ. ευρώ) για τον Χρήστο Τζόλη, ποσό που, εφόσον καταβληθεί, θα αποτελέσει την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του βελγικού συλλόγου.

Η φετινή σεζόν εξελίχθηκε, δίχως αμφιβολία, στην κορυφαία της μέχρι στιγμής καριέρας του Έλληνα διεθνούς. Ο 24χρονος εξτρέμ μέτρησε συνολικά 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των Φλαμανδών, ενώ εντυπωσιακά είναι και τα λεπτά συμμετοχής του, τα οποία αγγίζουν τα 4.400.

sport24.gr