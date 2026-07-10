«Μία χρονιά καλύτερη και από την περσινή…»

Στόχος η Ομόνοια να είναι καλύτερη από την περσινή χρονιά τόνισε ο Παναγιώτης Ανδρέου σε δηλώσεις του μετά το τελευταίο φιλικό των πρασίνων στην Πολωνία, απέναντι στην Κορόνα Κιέλτσε.

«Ήταν ένα φιλικό αρκετά απαιτητικό. Το τελευταίο εδώ στην Πολωνία. Η ομάδα καλέστηκε να ανταπεξέλθει σε ένα παιχνίδι δύναμης και αρκετών transition που έπρεπε να βάλουμε ένταση και να διαχειριστούμε το παιχνίδι διαφορετικά από άλλα παιχνίδια. Πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε πίσω στη βάση μας και να κυνηγήσουμε τους στόχους μας».

«Αυτό ζητάμε εμείς οι παίκτες. Ανάμεσα μας να βρούμε τη χημεία που χρειάζεται και τους σωστούς συνδυασμούς για να κάνουμε ακόμα μία χρονιά όπως στην περσινή και ακόμα καλύτερη».

«Μία δύσκολη περίοδος για εμάς τους ποδοσφαιριστές αυτές οι δέκα μέρες, αλλά το απολαμβάνεις. Ήταν μία καλή περίοδος να έρθουμε πιο κοντά και να βοηθήσουμε τους νέους παίκτες».