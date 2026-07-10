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Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ισπανία - Βέλγιο

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Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ισπανία - Βέλγιο

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τον αγώνα Ισπανία – Βέλγιο, συνεχίζεται απόψε στις 22:00 η φάση των «8» του Μουντιάλ, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη των Ισπανών, προσφέρεται σε απόδοση 1.72 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 4.09 και η επικράτηση των Βέλγων στα 5.74. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνεται στα 6.30 και στα πέναλτι στα 6.40.

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Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το combo με γκολ over 2,5, κόρνερ over 9,5 και Τίλεμανς 1+ σουτ εντός εστίας αποτιμάται σε 9.07, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός να έχουν από 1+ σουτ εντός εστίας οι Οϊαρθάμπαλ και Ντε Μπρόινε και 2+ σουτ εντός εστίας ο Γιαμάλ διαμορφώνεται στα 7.80.

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World Cup 2026

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