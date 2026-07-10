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Η «SUN» στέλνει τον Τζόλη στην Άρσεναλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η «SUN» στέλνει τον Τζόλη στην Άρσεναλ!

Ετοιμάζεται να ανεβεί επίπεδο ο Ελλαδίτης εξτρέμ.

Η Άρσεναλ δεν είχε στα πλάνα της για την επόμενη σεζόν τον Λεάντρο Τροσάρ και συμφώνησε με την Μπεσίκτας για να τον παραχωρήσει αντί 22 εκατ. ευρώ.

Ο Βέλγος διεθνής επιθετικός έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και η διοίκηση των «κανονιέρηδων» είχε πληροφορήσει από τον περασμένο μήνα τον μάνατζερ του πως είναι στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών.

Για τη θέση του Βέλγου στο αριστερό άκρο της επίθεσης η πρωταθλήτρια Αγγλίας είναι κοντά στην απόκτηση του Χρήστου Τζόλη, όπως σχετικά υποστηρίζει η εφημερίδα «The SUN»!

Στο σχετικό ρεπορτάζ της αναφέρει μάλιστα πως η ομάδα του Λονδίνου έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση στην Μπριζ 40 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του Ελληνα εξτρέμ.

Με τα χρήματα αυτά ο Τζόλης θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Κλαμπ Μπριζ, ξεπερνώντας τον Ντε Κετελάρε, ο οποίος είχε πωληθεί στη Μίλαν το καλοκαίρι του 2022 αντί 37 εκατ. ευρώ.

Ο 24χρονος άσος, που έχει πολλές προτάσεις από Αγγλία, Γερμανία και Ιταλία, είχε μια καταπληκτική σεζόν, την καλύτερη μέχρι τώρα στην καριέρα του, με 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 ματς με την Μπριζ, σε όλες τις διοργανώσεις!

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

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