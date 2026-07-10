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Σε συζητήσεις Ρεάλ και Μάντσεστερ Σίτι για τον Καμαβινγκά

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε συζητήσεις Ρεάλ και Μάντσεστερ Σίτι για τον Καμαβινγκά

Η ομαδα της Μαδρίτης παραχωρεί τον παίκτη

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αποφασίσει την παραχώρηση του Εντουάρ Καμαβινγκά, παρά το γεγονός πως πρόσφατα επέκτεινε το συμβόλαιο του έως τον Ιούνιο του 2029. Ο Γάλλος διεθνής μέσος είναι δυσαρεστημένος από την αγωνιστική του μεταχείριση στη «βασίλισσα» και ζήτησε να παραχωρηθεί αυτό το καλοκαίρι, έχοντας προτάσεις από ομάδες της Premier League και συγκεκριμένα της Νιούκαστλ, της Μάντσεστερ Σίτι και της Λίβερπουλ, όπως σχετικά αναφέρει η αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «Marca».

Ο 23χρονος Γάλλος διεθνής μέσος δεν είναι πλέον στα πλάνα της Ρεάλ Μαδρίτης για την επόμενη σεζόν, μονολότι το περασμένο καλοκαίρι απέρριψε όλες τις προτάσεις για την παραχώρηση του. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο Καμαβινγκά είναι δυσαρεστημένος από το γεγονός πως δεν είναι βασικός σε όλα τα ματς και έχει ζητήσει από τον μάνατζερ του να επισπεύσει τις διαδικασίες για να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Αγγλίας στη θερινή μεταγραφική αγορά. Η Ρεάλ έχει ορίσει τα 50 εκατ. ευρώ ως το ποσό παραχώρησης του και η «Marca» υποστηρίζει πως τις τελευταίες ημέρες Ρεάλ και Σίτι συζητούν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

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