Μετρά την προόδο της κόντρα στον Άγιαξ!

Ολοκληρώνει απόψε τον κύκλο των φιλικών της αναμετρήσεων στην Ολλανδία η ΑΕΚ. Αντίπαλό της είναι ο φημισμένος Άγιαξ, με το παιχνίδι να ξεκινά στις 19:00. Πρόκειται για το δεύτερο δυνατό φιλικό τεστ των Λαρνακέων επί ολλανδικού εδάφους, αφού είχε προηγηθεί, την περασμένη Τρίτη (7/7), το φιλικό κόντρα στον ΠΑΟΚ (ήττα 3-2). Στο σημερινό τεστ ο Μάουρο Καμορανέζι περιμένει να δει βελτίωση στην όλη εικόνα της ομάδας του, η οποία σε μεγάλο χρονικό διάστημα του προηγούμενου φιλικού με τον «Δικέφαλο του Βορρά» είχε ικανοποιητική εμφάνιση, λαμβάνοντας υπόψη και την εποχή που διανύουμε. Μένει να φανεί εάν ο 49χρονος τεχνικός θα προβεί ξανά σε πολλές δοκιμές παικτών όπως έπραξε στα δύο προηγούμενα φιλικά της Ολλανδίας κι αν θα πάρουν χρόνο συμμετοχής οι Αντερέγκεν, Αμίν και Σαμπορίτ, οι οποίοι ακόμα δεν αγωνίστηκαν καθόλου. Ερωτηματικό αποτελεί και ο Εκπολό, που δεν έπαιξε εναντίον του ΠΑΟΚ λόγω μικροενοχλήσεων.

Ο Ιταλοαργεντινός τεχνικός δεν πρόκειται να ρισκάρει τη συμμετοχή κανενός ποδοσφαιριστή στα φιλικά, εφόσον δεν είναι απολύτως έτοιμος από αγωνιστικής άποψης. Μετά από προετοιμασία 12 ημερών, η αποστολή της ΑΕΚ επιστρέφει στη βάση της αύριο Σάββατο (11/7), οπόταν η προετοιμασία της ομάδας θα μπει από Δευτέρας στην τελική της ευθεία ενόψει των κρίσιμων διπλών αναμετρήσεων με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ για τον β΄ προκριματικό γύρο του Conference League.

Η πρόβα τζενεράλε πριν τα παιχνίδια με τους Ισραηλινούς θα γίνει την Πέμπτη (16/07) , εναντίον του Απόλλωνα, στο «Αλφαμέγα». Στον αγώνα αυτό ο Καμορανέζι λογικά θα δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στους ποδοσφαιριστές, τους οποίους προορίζει βασικούς στον πρώτο επίσημο αγώνα της χρονιάς, που θα γίνει την μεθεπόμενη Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στην «Αρένα».

Ψάχνει δύο αλλά...

Στα μεταγραφικά, πολλά θα ξεκαθαρίσουν με την επιστροφή της ομάδας στην Κύπρο. Το βέβαιο είναι ότι η ΑΕΚ ψάχνει για έναν επιτελικό μέσο και για έναν νεαρό φορ για τον κατάλογο Β. Πολλά θα εξαρτηθούν και από τυχόν νέες αποχωρήσεις.