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Άνετη και ωραία στα ημιτελικά του Μουντιάλ η Γαλλία

ΓΗΠΕΔΟ

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Άνετη και ωραία στα ημιτελικά του Μουντιάλ η Γαλλία

Με τέρματα των Εμπαπέ και Ντεμπελέ η Γαλλία επικράτησε του Μαρόκου και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης

Με δύο γρήγορα γκολ στο β΄ ημίχρονο, η Γαλλία επικράτησε 2-0 του Μαρόκου στη Βοστώνη και προκρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση και 8η συνολικά σε ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι δύο σουπερ σταρ Μπαπέ (60΄) και Ντεμπελέ (66΄) υπέγραψαν τη νίκη των «τρικολόρ» που ετοιμάζονται για τον μεγάλο ημιτελικό με Ισπανία ή Βέλγιο το βράδυ της Τρίτης (14/07, 22:00) στο Λος Άντζελες.

Στο πρώτο ημίχρονο το ματς ήταν Γαλλία-Μπόνο 0-0! Ο 35χρονος γκολκίπερ του Μαρόκου έπιανε... τα πάντα, με αποκορύφωμα το πέναλτι του κέρδισε (σε ανατροπή από τον Μαζραουϊ) και εκτέλεσε ο Κιλιάν Μπαπέ. Επίσης, ο Γιασίν Μπούνου, όπως είναι το όνομά του, επενέβη στο σουτ του Μπεπέ στο 2΄ και στην προσπάθεια του Ντουέ στο 35΄ με πολύ δύσκολες και κρίσιμες αποκρούσεις. Πόσο θα άντεχε, όμως; Η Γαλλία συνέχισε να επιτίθεται και στο 45+2΄ το μακρινό σουτ του Ντίνιε «τράνταξε» το οριζόντιο δοκάρι.

Η πίεση συνεχίστηκε και στο β΄ ημίχρονο. Κάπως έτσι, στο 60΄ ο Μπαπέ με καταπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή κατάφερε να νικήσει τον Μπόνο και να ανοίξει το σκορ με το 7ο γκολ του στη διοργάνωση και το 20ο συνολικά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έξι λεπτά αργότερα, ο Ουσμάν Ντεμπελέ «κλείδωσε» την πρόκριση με κούρσα στον άξονα και τεχνικό πλασέ από το ύψος της περιοχής (66΄). Απογοητευμένοι οι Μαροκινοί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι να αλλάξουν τη μοίρα τους. Η Γαλλία του Ντεσάμπ πέρασε, αλλά υπάρχει μικρή -προς το παρόν- ανησυχία για την κατάσταση του Μπαπέ που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο 77΄.

Διαιτητής: Φακούντο Τέγιο (Αργεντινή)

Κίτρινες: Ντιόπ 

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Μενιάν, Κουντέ (87΄ Γκουστό), Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ντίνιε, Κονέ (70΄ Ζαϊρ Εμερί), Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ (77΄ Μπαρκολά), Εμπαπέ (77΄ Ματετά)

ΜΑΡΟΚΟ (Μοχάμεντ Ουαχμπί) : Μπόνο, Χακίμι, Ντιόπ, Μαζράουϊ, Σαλάχ-Εντίν (74΄ Ελ Ουαχντί), Μπουαντί (61΄ Άμραμπατ), Ελ Αϊναουί, Ουναχί, Ελ Κανούς (61΄ Ελ Κανούς), Ταλμπί (85΄ Σμπάι), Ντίαθ (74΄ Γιασίν)

Κατηγορίες

World Cup 2026

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