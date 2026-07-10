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Βγαίνει το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Βγαίνει το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του Μουντιάλ

H Iσπανία απέναντι στο Βέλγιο για μία θέση απέναντι στη Γαλλία

Η Ισπανία κοντράρεται με το Βέλγιο στον δεύτερο χρονικά προημιτελικό του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου (22:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) και η διαδρομή της «φούρια ρόχα» μέχρι και αυτό το σημείο, στους «8» της διοργάνωσης, η αλήθεια είναι πως ήταν αρκετά πιο πειστική από εκείνη των Βέλγων.

Οι Ίβηρες τερμάτισαν πρώτοι στον όμιλό τους και ξεπέρασαν τα εμπόδια Αυστρίας και Πορτογαλίας στα νοκ-άουτ, ενώ φυσικά έχουν αποφύγει να δεχθούν γκολ στα πέντε παιχνίδια τους στο τρέχον τουρνουά!

Το Βέλγιο, από την άλλη, όσο κι αν έχει προβληματίσει, όσο κι αν δείχνει πλέον μια γενιά κουρασμένη, θα προσπαθήσει ν’ ασκήσει έμπνευση από τον θρίαμβο του ’86!

Τότε που στην ίδια φάση του Μουντιάλ, απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, είχε επικρατήσει στα πέναλτι των Ισπανών, προτού αποκλειστεί από την Αργεντινή στα ημιτελικά.

Ωστόσο, οι «φούριας ρόχας» έχουν επικρατήσει στα 9 από τα 11 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς από το Euro του 1980 και μετά.

Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία χρειάστηκε το 3-2 με πολύ άγχος κόντρα στη Σενεγάλη στους «16», διέλυσε τις ΗΠΑ με το 4-1 στον απόηχο της ιστορίας με τον Μπάλογκαν και τώρα θα είναι μεγάλη υπέρβαση σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο των Ισπανών.

Οι Γιορέντε, Μερίνο και Ρουίθ έχουν βάλει σε σκέψεις για την 11άδα τον Ντε Λα Φουέντε, πάλι θα παίξει ως ψευτοεννιάρι ο Ντε Κετελάρε για τους Βέλγους, για τους οποίους ο Ονάνα υπέστη ρήξη χιαστού…

Πιθανές ενδεκάδες

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Πέδρι, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα, Οϊαρθάμπαλ

Βέλγιο: Κουρτουά, Καστάν, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Βάνακεν, Τίλεμανς, Λουκεμπάκιο, Ντε Μπρόινε, Τροσάρ, Ντε Κετελάρε

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

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