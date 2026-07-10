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Ένας πρωταθλητής για το κέντρο της άμυνας της Ομόνοιας 29Μ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ένας πρωταθλητής για το κέντρο της άμυνας της Ομόνοιας 29Μ

Kροατική ενίσχυση για τους πράσινους στο κέντρο της άμυνας

Με τον Κροάτη Ματέι Σένιτς ενισχύει το κέντρο της αμυντικής γραμμής της η Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Ο 31χρονος είχε στεφθεί πρωταθλητής στη Βοσνία με την Ζρίνσκι τη σεζόν 2022-23, χρονιά κατά την οποία κατακτήθηκε και το κύπελλο, ενώ στο παλμαρές του έχει και δύο πρωταθλήματα β' κατηγορίας στην Κροατία (2018-19, 2021-22) με την Βαραζντίν και στη Βοσνία με την Γκαμπέλα την περίοδο 2016-17.

Η ανακοίνωση:

Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Matej Senic.

Ο Κροάτης ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 21/02/1995 και αγωνίζεται στην θέση του κεντρικού αμυντικού.

Καλωσορίζουμε τον Matej στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος.

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

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