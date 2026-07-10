Ένας πρωταθλητής για το κέντρο της άμυνας της Ομόνοιας 29Μ

Με τον Κροάτη Ματέι Σένιτς ενισχύει το κέντρο της αμυντικής γραμμής της η Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Ο 31χρονος είχε στεφθεί πρωταθλητής στη Βοσνία με την Ζρίνσκι τη σεζόν 2022-23, χρονιά κατά την οποία κατακτήθηκε και το κύπελλο, ενώ στο παλμαρές του έχει και δύο πρωταθλήματα β' κατηγορίας στην Κροατία (2018-19, 2021-22) με την Βαραζντίν και στη Βοσνία με την Γκαμπέλα την περίοδο 2016-17.

Η ανακοίνωση:

Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Matej Senic.

Ο Κροάτης ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 21/02/1995 και αγωνίζεται στην θέση του κεντρικού αμυντικού.

Καλωσορίζουμε τον Matej στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος.