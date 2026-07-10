Επίσημη θέση από τον ΑΠΟΕΛ για τους επενδυτές – «Δεν είναι το τέλος της διαδικασίας»

Για το πώς εξελίσσεται η διαδικασία για εμπλοκή του επενδυτικού σχήματος του Σάββα Λιασή στα διοικητικά του ΑΠΟΕΛ αναφέρθηκε, μιλώντας στον Super Sport FM ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων, Νεκτάριος Πετεβίνος.

«Επιτρέψτε μου να κάνω αυτή τη διευκρίνιση, ώστε να αποφευχθεί η ανταλλαγή αυθαίρετων εκτιμήσεων, παρουσιάσεων ή συμπερασμάτων σχετικά με την επενδυτική πρόταση και τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με την ΚΟΠ.

Δεν βρισκόμαστε στο τέλος της διαδικασίας. Αντιθέτως, πρόκειται για μια σύνθετη διαβούλευση, η οποία συνεχίζεται και εξελίσσεται. Όταν οι επαφές και οι διαβουλεύσεις ολοκληρωθούν και, εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό, τότε θα κλείσει αυτό το κεφάλαιο και η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ θα τοποθετηθεί επίσημα και με κάθε λεπτομέρεια για όλα όσα έχουν συμφωνηθεί.

Στην παρούσα φάση, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Θέλω να μεταφέρω ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς ολόκληρο τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ.

Αυτό που επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά είναι ότι οι συναντήσεις, οι διαβουλεύσεις και οι αναλύσεις συνεχίζονται αδιάκοπα. Για πρώτη φορά στα χρονικά του κυπριακού ποδοσφαίρου επιχειρείται μια συμφωνία τέτοιου μεγέθους, με τόσο μεγάλο εύρος και πολυπλοκότητα.

Πριν γίνει οποιαδήποτε σύγκριση με άλλες επενδυτικές προτάσεις που έχουν παρουσιαστεί στο κυπριακό ποδόσφαιρο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι διαφορετική. Κάθε επένδυση έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και τα δικά της δεδομένα.

Συνεπώς, δεν είναι σωστό να γίνονται άμεσες συγκρίσεις με συμφωνίες άλλων ομάδων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Θέλω επίσης να μεταφέρω, εκ μέρους του ΑΠΟΕΛ και του προέδρου, κ. Χάρη Φωτίου, ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται με τον ίδιο θετικό τρόπο, την ίδια σοβαρότητα και την ίδια βούληση για επίτευξη συμφωνίας που υπήρχε από την πρώτη ημέρα της συνάντησης μεταξύ του επενδυτή, του κ. Σαββα Λιασή, και του ΑΠΟΕΛ.

Την ίδια στιγμή, όμως, τόσο ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ όσο και τα Μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν πρόκειται για μια απλή συμφωνία που ολοκληρώνεται με μια χειραψία. Μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους αθλητικούς συλλόγους της χώρας, για έναν οργανισμό με εκατοντάδες χιλιάδες φίλους και ιστορία ενός αιώνα.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη συμφωνία, στην οποία κάθε λεπτομέρεια εξετάζεται και αναλύεται προσεκτικά από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Κοινός στόχος όλων είναι η θετική ολοκλήρωση των συζητήσεων και η επίτευξη συμφωνίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο και έχει επαναληφθεί πολλές φορές.

Ωστόσο, δεν θέλουμε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι όλα έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή ότι η συμφωνία αποτελεί τετελεσμένο γεγονός. Η επενδυτική πρόταση που βρίσκεται ενώπιον του ΑΠΟΕΛ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση και εξακολουθεί να έχει σημαντικά στάδια μέχρι την οριστική της κατάληξη.

Δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη διαδικασία με εντυπωσιασμούς, ούτε με κινήσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία εντυπώσεων. Το τελευταίο πράγμα που ενισχύει τη σοβαρότητα μιας τόσο σημαντικής υπόθεσης είναι να καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες ή να παίζουμε με το συναίσθημα του κόσμου.

Εδώ και τέσσερις μήνες υπάρχει μια ξεκάθαρη θετική πρόθεση και, κυρίως, γίνονται συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα έχει ως μοναδικό σκοπό τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ενίσχυση της ομάδας.

Αυτή τη στιγμή, εκείνο που προέχει και έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η ουσιαστική δουλειά που γίνεται καθημερινά, μεθοδικά και με απόλυτη σοβαρότητα. Μια διαδικασία που εξελίσσεται με υπευθυνότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια και προσήλωση, ώστε, όταν ολοκληρωθεί, να καλύπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους τους τομείς που αφορούν τον ΑΠΟΕΛ».