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Μπλάτερ: «Quo vadis FIFA; Οι κόκκινες κάρτες δεν ανατρέπονται με πολιτικά τηλεφωνήματα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπλάτερ: «Quo vadis FIFA; Οι κόκκινες κάρτες δεν ανατρέπονται με πολιτικά τηλεφωνήματα»

H ανάρτηση του πρώην προέδρου της FIFA για την απόφαση να αναστείλει την ποινή της κόκκινης κάρτας του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπάλογκαν

Ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, δήλωσε σήμερα (6/7) την αντίθεσή του στην απόφαση της παγκόσμιας ομοσπονδίας να αναστείλει την ποινή της κόκκινης κάρτας του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπάλογκαν.

Όπως αποκάλυψαν οι Times της Νέας Υόρκης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για να ζητήσει από τη FIFA να επανεξετάσει την αυτόματη ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα του Μπάλογκαν.

Ο 25χρονος επιθετικός είναι πλέον ελεύθερος να αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο στη φάση των «16» (7/7-03:00) του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 αργότερα τη Δευτέρα, καθώς η ποινή του ανεστάλη για έναν χρόνο, χωρίς να δοθεί καμία εξήγηση από τη FIFA για την κίνηση αυτή.

«Οι κόκκινες κάρτες δεν ανατρέπονται με πολιτικά τηλεφωνήματα», ανέφερε στο X ο Μπλάτερ. 

«Ανατρέπονται από κανόνες, στοιχεία και ανεξάρτητα όργανα. Εάν ένας πρόεδρος των ΗΠΑ παρεμβαίνει στον πρόεδρο της FIFA και ένας παίκτης μπορεί να αγωνιστεί ξαφνικά πριν από έναν νοκ-άουτ αγώνα Μουντιάλ  το ερώτημα είναι αναπόφευκτο: Quo vadis (Πού πας), FIFA;. Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να γίνει πεδίο πολιτικής ισχύος», πρόσθεσε ο 90χρονος.

Ο Μπλάτερ έχει επικρίνει συχνά τον Ινφαντίνο, δηλώνοντας στη γερμανική εφημερίδα Bild τον Φεβρουάριο ότι η FIFA έχει γίνει «δικτατορία».

Μιλώντας, επίσης, για τη σχέση που έχουν δημιουργήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της FIFA Τζ. Ινφαντίνο, οι οποίοι συμφώνησαν (19/2)  σε επίσημη συνεργασία με στόχο την αναγέννηση της Γάζας, με τον Ινφνατίνο  να εμφανίζεται στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης φορώντας ένα κόκκινο καπέλο «USA» με την ένδειξη «45-47», μια αναφορά στις μη συνεχόμενες προεδρίες του Τραμπ, είπε:

«Η σχέση Τραμπ και Ινφαντίνο άλλαξε το παιχνίδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο», τόνισε. «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο», συνέχισε όταν ρωτήθηκε για την απονομή στον Τραμπ του εναρκτήριου Βραβείου Ειρήνης της FIFA. 

«Παίζουμε για την ειρήνη. Δεν είναι αρμοδιότητα της FIFA να απονέμει Βραβείο Ειρήνης. Το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό, πολιτιστικό και λαϊκό γεγονός. Το να μετατρέπουμε το ποδόσφαιρο σε πολιτική  γιατί αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό τώρα είναι, για μένα, ακατανόητο».

Ο Σεπ Μπλάτερ διετέλεσε πρόεδρος της FIFA μεταξύ 1998 και 2015 πριν αποκλειστεί από το άθλημα για οκτώ χρόνια μετά από έρευνα της επιτροπής δεοντολογίας της διοικητικής αρχής. Η FIFA και οι ελβετικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι έγινε πληρωμή δύο εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων στο πλαίσιο ενός σχεδίου για να διασφαλιστεί η επανεκλογή του Μπλάτερ ως προέδρου της FIFA το 2011.

Ο Μπλάτερ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και αθωώθηκε για οικονομικές ατασθαλίες τον Μάρτιο του 2025 από ελβετικό εφετείο.

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World Cup 2026

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