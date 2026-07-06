Tονάλι με ποσό-ρεκόρ στην Τότεναμ!

Παίκτης της Τότεναμ με κάθε επισημότητα είναι ο Σάντρο Τονάλι, ο οποίος αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των «σπιρουνιών» που έβγαλαν από τα ταμεία τους το ποσό-ρεκόρ των 115 εκατ. ευρώ!

Ο Ιταλός χαφ έβαλε την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο με τους Λονδρέζους που ολοκλήρωσαν μια ακόμη τεράστια κίνηση μετά από εκείνη του Ματέους Φερνάντες που κόστισε περίπου 98.6 εκατ. ευρώ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Όταν έφτασα σήμερα στον σύλλογο, η αίσθηση ήταν φανταστική. Γινόταν λόγος για τέσσερις ή πέντε συλλόγους, αλλά στην πραγματικότητα υπήρχε μόνο ένας.

Μίλησα με τον προπονητή για σχεδόν δύο ώρες σχετικά με τον σύλλογο, τους φιλάθλους, το γήπεδο και το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Ήταν κάτι μαγικό, καθώς κατάλαβα αμέσως ότι έπρεπε να υπογράψω στην Τότεναμ.

Έχω αντιμετωπίσει την Τότεναμ αρκετές φορές και πάντα συναντούσα υπέροχη ατμόσφαιρα, χάρη στους σπουδαίους φιλάθλους της. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Τονάλι.

Πηγή: sport-fm.gr