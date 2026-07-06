Στο Μόναχο η Κύπρος για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Νέων

Στο ιστορικό Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Μονάχου, το οποίο κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972, στρέφεται αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής κολύμβησης, καθώς από τις 7 έως τις 12 Ιουλίου διεξάγεται το 52ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Νέων.

Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει 599 αθλητές και αθλήτριες από 45 ευρωπαϊκές χώρες και αποτελεί το σημαντικότερο αγωνιστικό γεγονός της ηλικιακής κατηγορίας (γεννηθέντες το 2008-2012). Παράλληλα, για πολλούς αθλητές λειτουργεί ως σημαντικός σταθμός στην πορεία τους προς το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου 2026, το οποίο θα διεξαχθεί αργότερα μέσα στο καλοκαίρι στο Παρίσι.

Η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί με δύο αθλητές, τη Γαβριέλλα Λυμπουρή και τον Μάρκους Άνδριου Λαγούτη οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στα μεγαλύτερα ταλέντα της ευρωπαϊκής κολύμβησης.

Το πρόγραμμα των κυπριακών συμμετοχών έχει ως εξής:

Γαβριέλλα Λυμπουρή

50μ. ύπτιο – 7 Ιουλίου

50μ. ελεύθερο – 8 Ιουλίου

Μάρκους Άνδριου Λαγούτης

50μ. ελεύθερο – 9 Ιουλίου

50μ. πεταλούδα – 11 Ιουλίου

100μ. ελεύθερο – 11 Ιουλίου

Την κυπριακή αποστολή συνοδεύει ο προπονητής Νικόλας Στυλιανού.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τους επίσημους χορηγούς της, την ALLWYN και την Arena Ελλάδος, για τη διαχρονική στήριξη και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της κυπριακής κολύμβησης και στην προσπάθεια των αθλητών μας να εκπροσωπούν επάξια τη χώρα μας στις διεθνείς διοργανώσεις.

Επίσης εύχεται καλή επιτυχία στη Γαβριέλλα Λυμπουρή, τον Άνδριου Μάρκους Λαγούτη και τον προπονητή Νικόλα Στυλιανού, με την ευχή να πετύχουν τους αγωνιστικούς τους στόχους και να εκπροσωπήσουν την Κύπρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.