Η Εθνική Αγοριών U14 κατέκτησε την 5η θέση στον Όμιλο των Summer Cups

Η Εθνική Ομάδα Αγοριών U14 της Κύπρου κατέγραψε μία εξαιρετική πορεία στην τελική φάση της Zone B των Tennis Europe Summer Cups, που πραγματοποιήθηκε στη Βρέμη της Γερμανίας από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου, κατακτώντας την 5η θέση ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες της ζώνης.

Η τελική κατάταξη ασφαλώς δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα της κυπριακής ομάδας, η οποία γνώρισε μόλις μία ήττα σε τέσσερις αναμετρήσεις. Ύστερα από την άνετη επικράτηση επί της Μάλτας στον προκριματικό με 3-0, η κλήρωση έφερε την Κύπρο αντιμέτωπη με τη Γαλλία ήδη από τον προημιτελικό, σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες με σκορ 2-1 υπέρ των Γάλλων, οι οποίοι στη συνέχεια κατέκτησαν την πρώτη θέση στον όμιλο. Οι νεαροί Κύπριοι αντισφαιριστές επέστρεψαν άμεσα στις επιτυχίες, επικρατώντας του Βελγίου και της Φινλανδίας, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες.

Η συνολική παρουσία της Εθνικής ομάδας άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, με όλους τους αθλητές να επιδεικνύουν αγωνιστικότητα, ποιότητα και ωριμότητα απέναντι σε παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού τένις. Η εικόνα της ομάδας σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης επιβεβαίωσε ότι η κυπριακή αντισφαίριση συνεχίζει να εξελίσσεται και να διεκδικεί επάξια τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες της Ευρώπης στις αναπτυξιακές ηλικίες.

Συνοδός της αποστολής ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής κ. Πόλυς Ιωαννίδης, ο οποίος καθοδήγησε την ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα

Προκριματικός (23 Ιουνίου)

Κύπρος – Μάλτα 3-0

Προημιτελικός (24 Ιουνίου)

Κύπρος – Γαλλία 1-2

Γιάννης Λεοντής – Tristan Ducros 0-2 (2-6, 3-6)

Αναστάσης Μωσαϊκός – Romeo Knoll Mintsa-Eya 2-1 (6-7[5], 6-3, 6-2)

Γιάννης Λεοντής / Αναστάσης Μωσαϊκός – Tristan Ducros / Manoa Vildeuil 0-2 (2-6, 2-6)

Η Κύπρος πάλεψε απέναντι στη μετέπειτα νικήτρια της διοργάνωσης, με τον Αναστάση Μωσαϊκό να ισοφαρίζει εντυπωσιακά την αναμέτρηση και το εισιτήριο για τα ημιτελικά να κρίνεται στο διπλό.

Αγώνες κατάταξης (Θέσεις 5-8) – 25 Ιουνίου

Κύπρος – Βέλγιο 3-0

Γιάννης Λεοντής – Samuele Bellorini 2-0 (6-4, 6-4)

Αναστάσης Μωσαϊκός – Victor Marchal 2-0 (6-4, 6-1)

Δημήτρης Παναγιώτης Νικόλας Χριστοφή / Αναστάσης Μωσαϊκός – Victor Marchal / Sem Sarrazijn 2-0 (6-2, 6-3)

Η κυπριακή ομάδα πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της στη διοργάνωση, επικρατώντας με το απόλυτο 3-0.

Αγώνας κατάταξης (Θέσεις 5-6) – 26 Ιουνίου

Κύπρος – Φινλανδία 2-1

Γιάννης Λεοντής – Jimi Juvonen 2-0 (6-1, 6-2)

Αναστάσης Μωσαϊκός – Adam Napar 2-1 (6-4, 2-6, 6-2)

Δημήτρης Παναγιώτης Νικόλας Χριστοφή / Γιάννης Λεοντής – Jimi Juvonen / Pekko Pfundstein 0-2 (2-6, 3-6)

Με δεύτερη συνεχόμενη νίκη, η Εθνική Κύπρου κατέκτησε την 5η θέση της διοργάνωσης, ολοκληρώνοντας μία εξαιρετική αγωνιστική παρουσία.

Η παρουσία της Εθνικής U14 στα Tennis Europe Summer Cups αποτελεί ακόμη μία σημαντική επιτυχία για την κυπριακή αντισφαίριση. Οι εμφανίσεις των αθλητών απέδειξαν ότι διαθέτουν το ταλέντο, την ποιότητα και την αγωνιστική προσωπικότητα για να πρωταγωνιστήσουν στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παρά το γεγονός ότι η τελική κατάταξη τους έφερε στην 5η θέση, η συνολική τους εικόνα έδειξε ότι η ομάδα αδικήθηκε από την εξέλιξη της κλήρωσης, καθώς η μοναδική της ήττα ήρθε απέναντι στη μετέπειτα νικήτρια Γαλλία.

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου συγχαίρει θερμά τους αθλητές Αναστάση Μωσαϊκό, Γιάννη Λεοντή και Δημήτρη Παναγιώτη Νικόλα Χριστοφή για την εξαιρετική τους παρουσία, το αγωνιστικό τους ήθος και την προσπάθεια που κατέβαλαν σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, καθώς και τον ομοσπονδιακό προπονητή κ. Πόλυ Ιωαννίδη για την καθοδήγηση της ομάδας.

Η ΟΑΚ ευχαριστεί για την στήριξη τον πλατινένιο χορηγό Adtech, τον χορηγό εθνικών ομάδων εφήβων–νεανίδων Potens και τους χορηγούς Allwyn, Wilson, Αγρός, Πετρολίνα, Χαραλαμπίδης-Κρίστης, Joma, καθώς και τον χορηγό επικοινωνίας 24sports/Spor FM.