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Ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Εθνική Κύπρου

ΓΗΠΕΔΟ

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Ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Εθνική Κύπρου

Αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Γερμανία

Την παρουσία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ολοκληρώνει η Εθνική Κύπρου, η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γερμανία για την τελευταία αγωνιστική του πέμπτου ομίλου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 20:00, έχει μπροστά του ακόμη μία μεγάλη πρόκληση, απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του παγκόσμιου μπάσκετ. Στην Brose Arena του Bamberg θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην ελίτ της διεθνούς καλαθόσφαιρας έχοντας κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2023 και το Eurobasket 2025 και αποτελεί έναν αντίπαλο πολύ υψηλού επιπέδου, δίνοντας στην Εθνική μας ακόμη μία ευκαιρία να μετρήσει δυνάμεις και να αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες.

Οι διεθνείς μας, υπό τις οδηγίες του Αντώνη Κωνσταντινίδη, θέλουν να παρουσιάσουν ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στη Γερμανία, να βγάλουν ενέργεια στο παρκέ και να συνεχίσουν τη δουλειά που γίνεται στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η προσοχή της Εθνικής θα στραφεί στην επόμενη πρόκληση, καθώς τον Αύγουστο θα συμμετάσχει στα Προ-προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2029, με στόχο να συνεχίσει την πορεία εξέλιξής της και να παρουσιαστεί ακόμη πιο έτοιμη στα επόμενα επίσημα παιχνίδια.

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