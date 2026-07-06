Ντιόγκο Γκόμες ο πέμπτος της ΑΕΛ!

Το πέμπτο της μεταγραφικό απόκτημα ανακοίνωσε η ΑΕΛ, η οποία επισημοποίησε τη συνεργασία της με τον Ντιόγκο Γκόμες.

Θυμίζουμε ότι είχαν προηγηθεί οι Zαΐρ Ταβάρες, Στέφανος Καπίνο, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χάμζα Τσατάκοβιτς.

Ο 25χρονος θα βρεθεί για πρώτη φορά εκτός της πατρίδας του για να αγωνιστεί. Τελευταία του ομάδα ήταν η Τροφένσε, ενώ έπαιξε επίσης σε Λεϊσόες, Μονταλέγκρε, Ζοάο Βερ και Φελγκέιρας.

Η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία με τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή Diogo Gomes (06/10/2000), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 2027.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα».