Ντιόγκο Γκόμες ο πέμπτος της ΑΕΛ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ανακοινώθηκε και επίσημα η πέμπτη μεταγραφή της ομάδας της Λεμεσού
Το πέμπτο της μεταγραφικό απόκτημα ανακοίνωσε η ΑΕΛ, η οποία επισημοποίησε τη συνεργασία της με τον Ντιόγκο Γκόμες.
Θυμίζουμε ότι είχαν προηγηθεί οι Zαΐρ Ταβάρες, Στέφανος Καπίνο, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χάμζα Τσατάκοβιτς.
Ο 25χρονος θα βρεθεί για πρώτη φορά εκτός της πατρίδας του για να αγωνιστεί. Τελευταία του ομάδα ήταν η Τροφένσε, ενώ έπαιξε επίσης σε Λεϊσόες, Μονταλέγκρε, Ζοάο Βερ και Φελγκέιρας.
Η ανακοίνωση:
«Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία με τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή Diogo Gomes (06/10/2000), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 2027.
Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα».