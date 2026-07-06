Ριβάλντο για αποκλεισμό Βραζιλίας: «Μια θλιβερή μέρα, ο Βίνι έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη για το πέναλτι»

Η Βραζιλία αποχαιρέτησε το Μουντιάλ, με τον Χάαλαντ να στέλνει την εθνική Νορβηγίας στους «8» της διοργάνωσης. Το σύνολο του Κάρλο Αντσελότι ετοιμάζεται να επιστρέψει σπίτι του ύστερα από ακόμα μια αποτυχία, με έναν από τους θρύλους της Σελεσάο, να σχολιάζει μέσω Instagram την εξέλιξη αυτή.

Ο Ριβάλντο, που βρέθηκε αυτοπροσώπως στη Νέα Υόρκη για να δει το ματς, έκανε μια ανάρτηση για τα όσα είδε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, υπογραμμίζοντας πως ο Βινίσιους θα έπρεπε να είχε πάρει την ευθύνη και να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισαν οι Βραζιλιάνοι.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Νεϊμάρ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είχε πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Αναλυτικά όσα έγραψε στην ανάρτησή του

«Μια θλιβερή και δύσκολη μέρα για όλους εμάς τους Βραζιλιάνους.

Κατά τη γνώμη μου, η Βραζιλία αποχωρεί πρόωρα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πιστεύω ότι η εθνική μας ομάδα διέθετε την ποιότητα για να προχωρήσει περισσότερο, αλλά σήμερα ένιωσα ότι μπήκαμε στο γήπεδο με υπερβολική επιφυλακτικότητα απέναντι στη Νορβηγία. Ο σεβασμός προς τον αντίπαλο είναι απαραίτητος, αλλά η Βραζιλία δεν μπορεί να αποδέχεται να κυριαρχείται με τον τρόπο που συνέβη σήμερα.

Πιστεύω επίσης ότι, δεδομένου του καθοριστικού ρόλου που διαδραμάτισε σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά, ο Βίνι θα έπρεπε να είχε αναλάβει την ευθύνη για το πέναλτι, καθώς ήταν ο πρώτος σκόρερ και ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας. Παρομοίως, θεωρώ ότι ο Νεϊμάρ —με όλη την ποιότητα και την ικανότητά του να κρίνει αγώνες— θα μπορούσε να είχε πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Όμως, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να αγωνίζεσαι σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και πόσο μεγάλο είναι το βάρος της ευθύνης όταν κουβαλάς τις ελπίδες εκατομμυρίων Βραζιλιάνων. Γι' αυτό, τώρα είναι η στιγμή να στηρίξουμε εκείνους που αγωνίστηκαν για τη χώρα μας και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.

Τώρα πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά στοιχεία, να μάθουμε από τα λάθη μας και να κάνουμε μια νέα αρχή. Η ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου είναι γεμάτη νίκες, ήττες, αναποδιές και —πάνω απ' όλα— μεγάλες επιστροφές.

Οι Βραζιλιάνοι δεν τα παρατούν ποτέ.

Είμαι βέβαιος ότι θα έρθει ξανά η ώρα μας και ότι θα ζήσουμε πολλές στιγμές χαράς με την εθνική μας ομάδα.

Κουράγιο, Βραζιλία!».

gazzetta.gr