Bάζει τα γαλαζοκίτρινα ο Ζοάο Ταβάρες

Έτοιμη να ανακοινώσει τη νέα της μεταγραφή φαίνεται να είναι η ΑΕΛ, με έναν γνώριμο στο κυπριακό κοινό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες επανέρχεται στο προσκήνιο η περίπτωση του Zoάο Ταβάρες, ο οποίος είχε τραβήξει αρκετά βλέμματα από την περσινή παρουσία του στον Ολυμπιακό.

Την περασμένη περίοδο, ο Ταβάρες είχε 25 συμμετοχές στο πρωτάθλημα πετυχαίνοντας τρία γκολ και γίνοντας μία ασίστ, ενώ είχε και μία συμμετοχή στο κύπελλο κατά την οποία έδωσε δύο ασίστ.