Bάζει τα γαλαζοκίτρινα ο Ζοάο Ταβάρες
ΓΗΠΕΔΟ
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Κλείνει η μεταγραφή του Πορτογάλου και μετά τον Ολυμπιακό θα φορέσει τη φανέλα της ΑΕΛ
Έτοιμη να ανακοινώσει τη νέα της μεταγραφή φαίνεται να είναι η ΑΕΛ, με έναν γνώριμο στο κυπριακό κοινό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες επανέρχεται στο προσκήνιο η περίπτωση του Zoάο Ταβάρες, ο οποίος είχε τραβήξει αρκετά βλέμματα από την περσινή παρουσία του στον Ολυμπιακό.
Την περασμένη περίοδο, ο Ταβάρες είχε 25 συμμετοχές στο πρωτάθλημα πετυχαίνοντας τρία γκολ και γίνοντας μία ασίστ, ενώ είχε και μία συμμετοχή στο κύπελλο κατά την οποία έδωσε δύο ασίστ.