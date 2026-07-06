Κλείνει και το θέμα του Ντιόγκο Γκόμες στην ΑΕΛ

Mεταγραφική… επίθεση φαίνεται να ετοιμάζει η ΑΕΛ, καθώς ο Ζοάο Ταβάρες (διαβάστε ΕΔΩ) δεν είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που φαίνεται να βρίσκεται προ των πυλών της ομάδας της Λεμεσού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι γαλαζοκίτρινοι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν τις διαδικασίες για να ενταχθεί στο ρόστερ και ο – επίσης Πορτογάλος – Ντιόγκο Γκόμες, ο οποίος αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας.

Εάν πάνε ολά καλά, ο 25χρονος θα βρεθεί για πρώτη φορά εκτός της πατρίδας του για να αγωνιστεί. Τελευταία του ομάδα ήταν η Τροφένσε, ενώ έπαιξε επίσης σε Λεϊσόες, Μονταλέγκρε, Ζοάο Βερ και Φελγκέιρας .