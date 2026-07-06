ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παραμένει στον ιστό της η σημαία της Ατλέτικο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παραμένει στον ιστό της η σημαία της Ατλέτικο

Ανανέωσε για άλλον ένα χρόνο ο Κόκε.

Ευχάριστα νέα για τους φιλάθλους της Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς ο εμβληματικός αρχηγός των «κολχονέρος», Κόκε, ανανέωσε για ένα ακόμη χρόνο το συμβόλαιο του, μολονότι είχε μεγάλη πρόταση από τον Ορλάντο για να παίξει στις ΗΠΑ. Ο 34χρονος Ισπανός μέσος είναι η «σημαία» της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε και θα παραμείνει στο ρόστερ και την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Ο Κόκε πέρασε την πόρτα του προπονητικού κέντρου της Ατλέτικο σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα και έκτοτε δεν την έβγαλε ποτέ. Ο Χόρχε Ρεσουρεκσιόν, ή πιο απλά Κόκε, έγινε έννοια ταυτόσημη με το σύλλογο της Μαδρίτης και συνεχίζει, οδεύοντας προς τη 18η συνεχόμενη σεζόν του στην πρώτη ομάδα.

Αρχηγός, ρέκορντμαν συμμετοχών με 740, δεύτερος στην ιστορία της Ατλέτικο σε κατακτήσεις τροπαίων με οκτώ (πίσω μόνο από τον Αμπελάρδο που είχε δέκα τίτλους), ο έμπειρος μέσος ανανέωσε για άλλον ένα χρόνο τη συνεργασία του με τη μοναδική ομάδα στην οποία έχει αγωνιστεί στην καριέρα του. Επισημαίνεται ότι από πέρυσι, σύλλογος και ποδοσφαιριστής έχουν συμφωνήσει να υπογράφουν μονοετή συμβόλαια, με δυνατότητα ανανέωσης στο τέλος κάθε χρονιάς.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Μερίνο τέζαρε Πορτογαλία και Κριστιάνο στο 90+1΄ και η Ισπανία πάει στους 8!

World Cup 2026

|

Category image

Μαϊάμι Χιτ: Η φανέλα του Γιάννη κυκλοφόρησε σε 15 σχέδια και επικρατεί ήδη τρέλα!

NBA

|

Category image

Τώρα το σκέφτεται και η Αγγλία: Το σενάριο της έφεσης για την κόκκινη του Κουάνσα!

World Cup 2026

|

Category image

Έκλεισε με ήττα από τη Γερμανία η Εθνική Κύπρου

Κύπρος

|

Category image

Ψηλά στη λίστα της Μίλαν λόγω… Αμορίμ ο Καρέτσας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπακς σε Γιάννη: «Θα είσαι πάντα ο πρωταθλητής του Μιλγουόκι»

NBA

|

Category image

Η αντίδραση που έψαχνε η Κύπρος ήρθε με εμφατική νίκη!

Φούτσαλ

|

Category image

Επίσημο το «μπαμ»: Οι Χιτ ανακοίνωσαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με… αύρα GTA Vice City!

NBA

|

Category image

Το «αντίο» του Γιάννη στους Μπακς μέσω ενός συγκινητικού βίντεο!

NBA

|

Category image

Λαγιούνι: «Όταν παίξαμε μαζί είπα ότι θα ήμουν πολύ καλός σε αυτή την ομάδα»

ΑΕΚ

|

Category image

Την Τρίτη το κρίσιμο ραντεβού Ολυμπιακού με Παπανικολάου - Τι ισχύει για Γουόκαπ και Dubai BC

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛίστας ο Φαμπρίτσιο Πεντρόσο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Υποδοχή ηρώων στο Πράσινο Ακρωτήρι!

World Cup 2026

|

Category image

Έρχεται και σηκωνει μανίκια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στο κενό η έφεση των Βέλγων, οριστικά με Μπάλογκαν οι ΗΠΑ στο ματς των «16»!

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη