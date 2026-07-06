Παραμένει στον ιστό της η σημαία της Ατλέτικο

Ευχάριστα νέα για τους φιλάθλους της Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς ο εμβληματικός αρχηγός των «κολχονέρος», Κόκε, ανανέωσε για ένα ακόμη χρόνο το συμβόλαιο του, μολονότι είχε μεγάλη πρόταση από τον Ορλάντο για να παίξει στις ΗΠΑ. Ο 34χρονος Ισπανός μέσος είναι η «σημαία» της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε και θα παραμείνει στο ρόστερ και την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Ο Κόκε πέρασε την πόρτα του προπονητικού κέντρου της Ατλέτικο σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα και έκτοτε δεν την έβγαλε ποτέ. Ο Χόρχε Ρεσουρεκσιόν, ή πιο απλά Κόκε, έγινε έννοια ταυτόσημη με το σύλλογο της Μαδρίτης και συνεχίζει, οδεύοντας προς τη 18η συνεχόμενη σεζόν του στην πρώτη ομάδα.

Αρχηγός, ρέκορντμαν συμμετοχών με 740, δεύτερος στην ιστορία της Ατλέτικο σε κατακτήσεις τροπαίων με οκτώ (πίσω μόνο από τον Αμπελάρδο που είχε δέκα τίτλους), ο έμπειρος μέσος ανανέωσε για άλλον ένα χρόνο τη συνεργασία του με τη μοναδική ομάδα στην οποία έχει αγωνιστεί στην καριέρα του. Επισημαίνεται ότι από πέρυσι, σύλλογος και ποδοσφαιριστής έχουν συμφωνήσει να υπογράφουν μονοετή συμβόλαια, με δυνατότητα ανανέωσης στο τέλος κάθε χρονιάς.

ΑΠΕ - ΜΠΕ