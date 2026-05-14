Η πρώτη προσθήκη είναι γεγoνός για τη Νέα Σαλαμίνα

Ανακοίνωσαν σύναψη συμφωνίας με τον Σαμουέλ Γκραντσίρ

Με ανακοίνωσή τους, επισημοποίησαν τα σενάρια για την πρώτη τους μεταγραφή ενόψει της νέας σεζόν οι ερυθρόλευκοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον 29χρονο Γάλλο ακραίο επιθετικό Samuel Grandsir.

Ο Samuel Grandsir διαθέτει σημαντική εμπειρία από το γαλλικό πρωτάθλημα, καταγράφοντας 110 συμμετοχές στη Ligue 1, με τις ομάδες των Monaco, Le Havre AC, Brest, R. Strasbourg και Troyes, ενώ αγωνίστηκε και στο αμερικανικό πρωτάθλημα με τη LA Galaxy.

Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα (1) έτος.

Καλωσορίζουμε τον Samuel στην οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

14/05/2026

 

