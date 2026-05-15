ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Η μάχη της παραμονής σε ΓΣΠ και «Στέλιος Κυριακίδης»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Η μάχη της παραμονής σε ΓΣΠ και «Στέλιος Κυριακίδης»

Ζωντανά η εξέλιξη των αγώνων

Η ώρα της… κρίσης!

Δύο ομάδες διεκδικούν το μοναδικό εισιτήριο της παραμονής. Στις 19:00 Ακρίτας και Ολυμπιακός υποδέχονται την ΑΕΛ και την Ανόρθωση αντίστοιχα, για να διεκδικήσουν την μοναδική θέση στην πρώτη κατηγορία.

Είτε η ομάδα της πρωτεύουσας είτε η άλλη της Χλώρακας, θα ακολουθήσουν τον δρόμο προς τη Β’ κατηγορία όπου βρίσκονται ήδη Εθνικός και Ένωση.

Το LIVE των δύο αναμετρήσεων

20' - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ (1-1)! Άμεση αντίδραση με τον Σάβο που πλάσαρε επίσης εύστοχα. 

18' - ΓΚΟΛ για τον Ακρίτα (1-0)! Μετά από εξαιρετικό συνδυασμό, ο Μίλερ με εύστοχο πλασέ έδωσε προβάδισμα στην ομάδα της Χλώρακας. 

Το παιχνίδι στο Παφιακό βρίσκεται στο 8ο λεπτό και είναι στο 0-0.

11' - Απάντησε στις ευκαιρίες η Ανόρθωση, με σουτ στην κίνηση του Ντα Κρουζ, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ταλιχμανίδης. 

6' - Πρώτη φάση στο ΓΣΠ, ο Μπαρμπόσα προ κενής σχεδόν εστίας και εντελώς μόνος, πλάσαρε ψηλά έξω. 

1' - Σέντρα σε Λευκωσία και Πάφο.

Η ταυτότητα των δύο αγώνων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Τζεπάρ, Πική, Ζαν Φελίπε, Βιεϊρίνια, Κοβαλένκο, Ζοάο Μάριο, Κονομής, Ενρίκε, Μπαρμπόσα, Μπράντονιτς.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρεμ, Αμποάκι, Κις, Κατελάρης, Σετίν, Μίντεντορπ, Τόσιτς, Καραμανώλης, Ιωάννου, Ηλία, Ντα Κρουζ.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Georgi Kabakov

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Dragomir Draganov

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

ΑΚΡΙΤΑΣ – ΑΕΛ

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ανάνγκ, Μίλερ, Αντωνίου, Ζάμπελιν, Ιωάννου, Καρλίτος, Ζήνωνος, Βινάτο, Μανού, Ρόμο.

ΑΕΛ: Κυριάκου, Κονσεϊσάο, Ιμανισίγουε, Ζντραφκόσκι, Παναγή, Μιλοσάβλιεβιτς, Παναγιώτου, Μουγκέ, Χριστοφή, Μακρής, Σαβό.

ΣΚΟΡΕΡ: 18' Μίλερ / 20' Σάβο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Ante Culina

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

VAR: Dario Bel

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Μπεργκ για όσα δεν… ξέραμε για τη φιέστα και το σύνθημα ενόψει ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανανέωσε για άλλο έναν χρόνο με την Μπάγερν ο Νόιερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Η μάχη της παραμονής σε ΓΣΠ και «Στέλιος Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χρίστου: «Πήραμε αυτό που αξίζαμε – Είναι σημαντικό το αιώνιο για τον κόσμο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στα κρίσιμα παιχνίδια της παραμονής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ενημερώθηκε ότι δεν είναι στα πλάνα του Τσάβι Ρόκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τέλος εποχής (και) για τον Άνχελ Γκαρσία στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Στην Πορτογαλία η Νατάσα Λάππα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Βαλεντίν Ρομπέρζ λέει «αντίο» αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο κυπριακό ποδόσφαιρο

ΑΕΚ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Σταθερό το απουσιολόγιο, απών με άδεια ο Πελίστρι

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε ο Γιαζίτσι

Ελλάδα

|

Category image

«Πυρετός» επαφών με Σάββα Λιασή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανησυχία επιστημόνων για τις υψηλές θερμοκρασίες στα παιχνίδια του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Μαρινάκης θέλει ξανά τον Μάρκο Σίλβα!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΜΜΕ Μεξικού: «Δεν αγοράζει τον Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ, επιστρέφει στην Κρουζ Αζούλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη