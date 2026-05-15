LIVE: Η μάχη της παραμονής σε ΓΣΠ και «Στέλιος Κυριακίδης»

Η ώρα της… κρίσης!

Δύο ομάδες διεκδικούν το μοναδικό εισιτήριο της παραμονής. Στις 19:00 Ακρίτας και Ολυμπιακός υποδέχονται την ΑΕΛ και την Ανόρθωση αντίστοιχα, για να διεκδικήσουν την μοναδική θέση στην πρώτη κατηγορία.

Είτε η ομάδα της πρωτεύουσας είτε η άλλη της Χλώρακας, θα ακολουθήσουν τον δρόμο προς τη Β’ κατηγορία όπου βρίσκονται ήδη Εθνικός και Ένωση.

Το LIVE των δύο αναμετρήσεων

20' - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ (1-1)! Άμεση αντίδραση με τον Σάβο που πλάσαρε επίσης εύστοχα.

18' - ΓΚΟΛ για τον Ακρίτα (1-0)! Μετά από εξαιρετικό συνδυασμό, ο Μίλερ με εύστοχο πλασέ έδωσε προβάδισμα στην ομάδα της Χλώρακας.

Το παιχνίδι στο Παφιακό βρίσκεται στο 8ο λεπτό και είναι στο 0-0.

11' - Απάντησε στις ευκαιρίες η Ανόρθωση, με σουτ στην κίνηση του Ντα Κρουζ, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ταλιχμανίδης.

6' - Πρώτη φάση στο ΓΣΠ, ο Μπαρμπόσα προ κενής σχεδόν εστίας και εντελώς μόνος, πλάσαρε ψηλά έξω.

1' - Σέντρα σε Λευκωσία και Πάφο.

Η ταυτότητα των δύο αγώνων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Τζεπάρ, Πική, Ζαν Φελίπε, Βιεϊρίνια, Κοβαλένκο, Ζοάο Μάριο, Κονομής, Ενρίκε, Μπαρμπόσα, Μπράντονιτς.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρεμ, Αμποάκι, Κις, Κατελάρης, Σετίν, Μίντεντορπ, Τόσιτς, Καραμανώλης, Ιωάννου, Ηλία, Ντα Κρουζ.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Georgi Kabakov

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Dragomir Draganov

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

ΑΚΡΙΤΑΣ – ΑΕΛ

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ανάνγκ, Μίλερ, Αντωνίου, Ζάμπελιν, Ιωάννου, Καρλίτος, Ζήνωνος, Βινάτο, Μανού, Ρόμο.

ΑΕΛ: Κυριάκου, Κονσεϊσάο, Ιμανισίγουε, Ζντραφκόσκι, Παναγή, Μιλοσάβλιεβιτς, Παναγιώτου, Μουγκέ, Χριστοφή, Μακρής, Σαβό.

ΣΚΟΡΕΡ: 18' Μίλερ / 20' Σάβο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Ante Culina

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

VAR: Dario Bel

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης