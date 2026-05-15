LIVE: Η μάχη της παραμονής σε ΓΣΠ και «Στέλιος Κυριακίδης»
Ζωντανά η εξέλιξη των αγώνων
Η ώρα της… κρίσης!
Δύο ομάδες διεκδικούν το μοναδικό εισιτήριο της παραμονής. Στις 19:00 Ακρίτας και Ολυμπιακός υποδέχονται την ΑΕΛ και την Ανόρθωση αντίστοιχα, για να διεκδικήσουν την μοναδική θέση στην πρώτη κατηγορία.
Είτε η ομάδα της πρωτεύουσας είτε η άλλη της Χλώρακας, θα ακολουθήσουν τον δρόμο προς τη Β’ κατηγορία όπου βρίσκονται ήδη Εθνικός και Ένωση.
Το LIVE των δύο αναμετρήσεων
20' - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ (1-1)! Άμεση αντίδραση με τον Σάβο που πλάσαρε επίσης εύστοχα.
18' - ΓΚΟΛ για τον Ακρίτα (1-0)! Μετά από εξαιρετικό συνδυασμό, ο Μίλερ με εύστοχο πλασέ έδωσε προβάδισμα στην ομάδα της Χλώρακας.
Το παιχνίδι στο Παφιακό βρίσκεται στο 8ο λεπτό και είναι στο 0-0.
11' - Απάντησε στις ευκαιρίες η Ανόρθωση, με σουτ στην κίνηση του Ντα Κρουζ, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ταλιχμανίδης.
6' - Πρώτη φάση στο ΓΣΠ, ο Μπαρμπόσα προ κενής σχεδόν εστίας και εντελώς μόνος, πλάσαρε ψηλά έξω.
1' - Σέντρα σε Λευκωσία και Πάφο.
Η ταυτότητα των δύο αγώνων
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Τζεπάρ, Πική, Ζαν Φελίπε, Βιεϊρίνια, Κοβαλένκο, Ζοάο Μάριο, Κονομής, Ενρίκε, Μπαρμπόσα, Μπράντονιτς.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρεμ, Αμποάκι, Κις, Κατελάρης, Σετίν, Μίντεντορπ, Τόσιτς, Καραμανώλης, Ιωάννου, Ηλία, Ντα Κρουζ.
ΣΚΟΡΕΡ:
ΚΙΤΡΙΝΕΣ:
Διαιτητής: Georgi Kabakov
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
VAR: Dragomir Draganov
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία
ΑΚΡΙΤΑΣ – ΑΕΛ
ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ανάνγκ, Μίλερ, Αντωνίου, Ζάμπελιν, Ιωάννου, Καρλίτος, Ζήνωνος, Βινάτο, Μανού, Ρόμο.
ΑΕΛ: Κυριάκου, Κονσεϊσάο, Ιμανισίγουε, Ζντραφκόσκι, Παναγή, Μιλοσάβλιεβιτς, Παναγιώτου, Μουγκέ, Χριστοφή, Μακρής, Σαβό.
ΣΚΟΡΕΡ: 18' Μίλερ / 20' Σάβο
ΚΙΤΡΙΝΕΣ:
Διαιτητής: Ante Culina
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
VAR: Dario Bel
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης