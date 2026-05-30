Συνεχίζει και τη νέα χρονιά με τον Νώντα Χριστινάκη το ΘΟΪ Λακατάμιας

Για τέταρτη σερί χρονιά ο Νώντας Χριστινάκης να βρίσκεται στον πάγκο του ΘΟΪ Λακατάμιας, όπως έχει ανακοινωθεί.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΪ Λακατάμιας ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Νώντα Χριστινάκη για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Νώντας Χριστινάκης συμπλήρωσε τρία χρόνια στον πάγκο της ομάδας μας και τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στο τιμόνι του ΘΟΪ για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο, έχει συμβάλει καθοριστικά στην αγωνιστική και οργανωτική εξέλιξη της ομάδας. Συνεχίζουμε μαζί με την ίδια φιλοδοξία και αποφασιστικότητα για την επίτευξη των στόχων της νέας αγωνιστικής περιόδου.