«Έδεσε» Τούμπα ο Εθνικός

Ο Τούμπας έδειξε μεγαλύτερη ετοιμότητα από τον Φλόρες και δίκαια κέρδισε νέο συμβόλαιο στον Εθνικό. Σε αντίθεση με τον Φλόρες που δεν ήταν σταθερός, δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του και αποτέλεσε παρελθόν.

Ο Κύπριος κίπερ θα παραμείνει κάτοικος Άχνας και για τα επόμενα δύο χρόνια καθώς υπέγραψε ανανεωμένο συμβόλαιο.

Για δύο λόγους

Ο Τούμπας ανανέωσε με τον Εθνικό για δύο λόγους. Πρώτο μπορεί ο Εθνικός να έπεσε αλλά ο Τούμπας πραγματοποίησε πολύ καλή σαιζόν. Για αυτό άλλωστε κέρδισε την θέση του βασικού και άφησε στον πάγκο τον Φλόρες.

Δεύτερο εκτιμήθηκε από όλους ο εξαιρετικός του χαρακτήρας. Ο Κύπριος όλη τη σεζόν ήταν απόλυτα σωστός και εντός και εκτός αποδυτηρίων και αγωνιστικού χώρου.