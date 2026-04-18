Ορισμός αναβληθέντων αγώνων Β´ και Γ´ Κατηγορίας

Ορισμός αναβληθέντων αγώνων Β´ και Γ´ Κατηγορίας

Η ΚΟΠ ανακοινώνει πως οι αναβληθέντες αγώνες της Β' και Γ' Κατηγορίας που αναβλήθηκαν το Σάββατο λόγω σκονης, θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

B' Κατηγορία

13η αγωνιστική Β' όμιλος

Τρίτη, 21 Απριλίου, 17:00

Σπάρτακος Κιτίου - Χαλκάνορας Ιδαλίου

Εθνικός Λατσιών - Διγενής Μόρφου

ΑΕΖ Ζακακίου - Π.Ο. Αχυρώνας Ονήσιλος

Ηρακλής Γερολάκκου - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

Γ' Κατηγορία

13η αγωνιστική, Α' όμιλος

Τετάρτη, 22 Απριλίου, 17:00

Ανόρθωση Μουτταγιάκας - ΑΣΠΙΣ Πύλας

Κέδρος Αγίας Μαρίνας Σκυλούρας - ΑΕΠ Πολεμιδιών

ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου Βρυσούλλων  - Αναγέννηση Δερύνειας

Γ' Κατηγορία

13η αγωνιστική, Β' όμιλος

Τρίτη, 21 Απριλίου, 17:00

Άτλας Αγλαντζιάς - Οθέλλος Αθηαίνου

Ομόνοια Ψευδά - Π.Ο. Ορμήδειας

Κούρης Ερήμης - ΑΠΟΝΑ Αναγυιας

ΘΟΪ Λακατάμιας - F.C. Λειβάδια 2022

 

