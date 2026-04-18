Ορισμός αναβληθέντων αγώνων Β´ και Γ´ Κατηγορίας
Η ΚΟΠ ανακοινώνει πως οι αναβληθέντες αγώνες της Β' και Γ' Κατηγορίας που αναβλήθηκαν το Σάββατο λόγω σκονης, θα διεξαχθούν ως ακολούθως:
B' Κατηγορία
13η αγωνιστική Β' όμιλος
Τρίτη, 21 Απριλίου, 17:00
Σπάρτακος Κιτίου - Χαλκάνορας Ιδαλίου
Εθνικός Λατσιών - Διγενής Μόρφου
ΑΕΖ Ζακακίου - Π.Ο. Αχυρώνας Ονήσιλος
Ηρακλής Γερολάκκου - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
Γ' Κατηγορία
13η αγωνιστική, Α' όμιλος
Τετάρτη, 22 Απριλίου, 17:00
Ανόρθωση Μουτταγιάκας - ΑΣΠΙΣ Πύλας
Κέδρος Αγίας Μαρίνας Σκυλούρας - ΑΕΠ Πολεμιδιών
ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου Βρυσούλλων - Αναγέννηση Δερύνειας
Γ' Κατηγορία
13η αγωνιστική, Β' όμιλος
Τρίτη, 21 Απριλίου, 17:00
Άτλας Αγλαντζιάς - Οθέλλος Αθηαίνου
Ομόνοια Ψευδά - Π.Ο. Ορμήδειας
Κούρης Ερήμης - ΑΠΟΝΑ Αναγυιας
ΘΟΪ Λακατάμιας - F.C. Λειβάδια 2022