Το απίστευτο στατιστικό της Νότιας Κορέας

Στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στο Ζαποπάν του Μεξικό η Νότια Κορέα αναμετρήθηκε με την Τσεχία, επικρατώντας με 2-1, παρά το γεγονός πως βρέθηκε πίσω στο σκορ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κρέιτσι σκόραρε με κεφαλιά, μετά από πλάγιο του Τσούφαλ στο 59', με τον Ιν-Μπομ Χουάνγκ να αναλαμβάνει τότε δράση. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού εφέρε στο 67΄ το ματς στα ίσα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με τρομερό σκάψιμο, ενώ δέκα λεπτά αργότερα μοίρασε την ασίστ για το νικητήριο γκολ του Γκιου.

Η νίκη αυτή, πέρα από το γεγονός πως έδωσε τεράστια ώθηση στην ασιατική χώρα ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης, επιβεβαίωσε παράλληλα και ένα απίστευτο στατιστικό.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Opta, η Νότια Κορέα έχει πλέον εξασφαλίσει τέσσερις νίκες με 2-1 στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ.

Για την ιστορία, το 2002 η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 στην παράταση (με χρυσό γκολ του Ahn Jung-hwan στο 117') την Ιταλία. Το 2006 κέρδισε με το ίδιο σκορ το Τογκό, παρά το γεγονός πως βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 33', ενώ το 2022 επικράτησε της Πορτογαλίας, με τους Ίβηρες να προηγούνται από το 3', χάρη στο γκολ του Όρτα.