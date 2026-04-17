Προκήρυξη Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ

Μετά την ολοκλήρωση των Πρωταθλημάτων των αγροτικών μας Ομοσπονδιών, θα αρχίσει η δράση του Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ όπου θα κριθούν οι θέσεις που θα οδηγήσουν στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ περιόδου 2026 – 2027.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη που δημοσιεύεται αυτούσια στην ιστοσελίδα μας, στο Πρωτάθλημα Ένταξης δικαιούνται να λάβουν μέρος 32 ομάδες και μέσα από τη διαδρομή των προκριματικών φάσεων και τους τελικούς θα καταλήξουμε στις τέσσερις ομάδες που θα εξασφαλίσουν άνοδο.

Το Πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 02 – 03/05/2026 και θα ολοκληρωθεί στις 06-07/06/2026.

Οι 12 Ομοσπονδίες θα εκπροσωπηθούν ως ακολούθως:

ΠΟΕΛ: 6 ομάδες

ΕΠΟΠΛ: 2 ομάδες

ΑΠΟΕΣΠ: 2 ομάδες

Πανσόλειος: 1 ομάδα

ΠΟΑΛ: 3 ομάδες

ΕΠΟΛ: 3 ομάδες

ΠΑΑΟΚ: 5 ομάδες

ΑΟΚΝΕΛ: 3 ομάδες

ΠΟΑΣΠ: 3 ομάδες

Ενιαίο Πρωτάθλημα ΕΠΕΛ/ΟΠΝ ΣΕΚ/ΠΟΕΠΑ: 4 ομάδες

