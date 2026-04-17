ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προκήρυξη Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μετά την ολοκλήρωση των Πρωταθλημάτων των αγροτικών μας Ομοσπονδιών, θα αρχίσει η δράση του Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ όπου θα κριθούν οι θέσεις που θα οδηγήσουν στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ περιόδου 2026 – 2027.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη που δημοσιεύεται αυτούσια στην ιστοσελίδα μας, στο Πρωτάθλημα Ένταξης δικαιούνται να λάβουν μέρος 32 ομάδες και μέσα από τη διαδρομή των προκριματικών φάσεων και τους τελικούς θα καταλήξουμε στις τέσσερις ομάδες που θα εξασφαλίσουν άνοδο.

Το Πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 02 – 03/05/2026 και θα ολοκληρωθεί στις 06-07/06/2026.

Οι 12 Ομοσπονδίες θα εκπροσωπηθούν ως ακολούθως:

ΠΟΕΛ: 6 ομάδες

ΕΠΟΠΛ: 2 ομάδες

ΑΠΟΕΣΠ: 2 ομάδες

Πανσόλειος: 1 ομάδα

ΠΟΑΛ: 3 ομάδες

ΕΠΟΛ: 3 ομάδες

ΠΑΑΟΚ: 5 ομάδες

ΑΟΚΝΕΛ: 3 ομάδες

ΠΟΑΣΠ: 3 ομάδες

Ενιαίο Πρωτάθλημα ΕΠΕΛ/ΟΠΝ ΣΕΚ/ΠΟΕΠΑ: 4 ομάδες

Η Προκήρυξη δημοσιεύεται αυτούσια εδώ

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

