Μια κόντρα στη Β΄ Κατηγορία βασισμένη... στα γκολ

Με δυο αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε στη Β' Κατηγορία, υπάρχουν ελάχιστες βαθμολογικές πιθανότητες για να αλλάξει η πρώτη τριάδα του πρωταθλήματος που θα ανέβει στην Α' Κατηγορία. Πέραν της πρωταθλήτριας Νέας Σαλαμίνας, που έχει ξεφύγει αρκετά, Ομόνοια 29ης Μαΐου και Καρμιώτισσα, έχοντας από 49 βαθμούς, έχουν τεράστιο προβάδισμα σε βάρος της ΠΑΕΕΚ που είναι στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Πέραν τούτου ενδιαφέρον προκύπτει και για τον ποδοσφαιριστή που θα αναδειχθεί πρώτος σκόρερ. Αυτή τη στιγμή στην πρωτοπορία είναι ο Βιλμάρ Παουλίνο Αμορίμ του Σπάρτακου, έχοντας βρει 17 φορές τα αντίπαλα δίχτυα, με την πρωτιά να διεκδικεί με αξιώσεις και ο Στιβ Άμπρι που μετράει 16 γκολ.

Nέα... ομάδα

Όποιος κι από τους δύο αναδειχθεί τελικά πρώτος σκόρερ (σ.σ. οι πιο κάτω είναι στα 12 γκολ και είναι απομακρυσμένο το σενάριο να ανατρέψουν τα δεδομένα), θα υπάρχει νέα ομάδα της οποίας ποδοσφαιριστής θα πάρει αυτό το βραβείο. Πέρσι, με 17 τέρματα, πρώτοι σκόρερ ήταν οι Χρήστος Ιορδανίδης και Δημήτριος Γραμμένος των Χαλκάνορα και Αναγέννησης Δερύνειας αντίστοιχα. Η ομάδα της Δερύνειας είναι μία από τις δυο ομάδες που ανέδειξαν πρώτο σκόρερ στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία για δεύτερη φορά στη δεκαετία, μετά την περίοδο 2015-16, όταν τη διάκριση κέρδισε ο Ανδρέας Κυπριανού με 22 τέρματα.

Η άλλη είναι η Ένωση με τους Γιώργο Κολοκούδια (20) την περίοδο 2017-18 και Μιχάλη Χαραλάμπους (24) τη σεζόν 2023-24. Από εκεί και πέρα, την περίοδο 2016-17 ο Πατουλέα της Πάφου είχε 26 γκολ και ο Ντιόκο Ράμος του Ολυμπιακού 28 τέρματα τη χρονιά 2018-19. Την περίοδο 2020-21 ο Μάρκος Μιχαήλ βρήκε 25 φορές δίχτυα για λογαριασμό του Οθέλλου, ενώ την επόμενη χρονιά ο Ιωάννης Χατζηβασίλης σκόραρε 20 γκολ με την Καρμιώτισσα. Τη σεζόν 2022-23 πρώτος σκόρερ ήταν ο Δημήτριος Διαμαντόπουλος του ΠΟ Αχυρώνα/Ονήσιλου με 15 γκολ.