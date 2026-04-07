Παρελθόν από Δόξα ο Κώστας Σακκάς

Η ομάδα της Κατωκοπιάς αποφάσισε τη λύση της συνεργασίας με τον Κύπριο τεχνικό

Mε τη Δόξα να έχει χάσει και βαθμολογικά τις όποιες πιθανότητες είχε για την άνοδό της στην Α’ κατηγορία, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε τη διακοπή της συνεργασίας με τον Κώστα Σακκά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η διοίκηση της ομάδας, σε επιστολή της η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο Χαράλαμπο Αργυρού ενημέρωσε τον Κύπριο τεχνικό για την απόφαση.

Σε αυτή σημειώνονται ευχαριστίες σχετικά με την προσπάθεια που καταβλήθηκε τους τελευταίους δύο μήνες, όμως σημειώνεται ότι η συνεργασία τερματίζεται άμεσα ώστε να αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται τα έξοδο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σημειώνεται ότι η Δόξα του Κώστα Σακκά στα τελευταία έξι παιχνίδια έχασε μόνο από την πρωταθλήτρια Νέα Σαλαμίνα, ενώ συνολικά  στους δέκα αγώνες που κοούτσαρε η ομάδα της Κατωκοπιάς είχε τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες.

Σε επικοινωνία με τον Κώστα Σακκά μάς μετέφερε τις ευχαριστίες του προς τη Δόξα που τον εμπιστεύθηκε, σημειώνοντας την μεγάλη προσπάθεια που έγινε παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα και τα εμπόδια ήταν πολλά.

«Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ποδοσφαιριστές το προπονητικό επιτελείο και τους υπαλλήλους της ομάδας που στάθηκαν δίπλα μου και παλέψαμε έντιμα με σεβασμό στο άθλημα, με αξίες και αρχές που για μένα είναι το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο» σημειώνει.

Γεύμα του ΑΠΟΕΛ στα ΜΜΕ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κρίση εμπιστοσύνης στο κυπριακό ποδόσφαιρο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κάνει μόνιμα δικό της τον Ντάγκλας Λουίζ η Αστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με διεθνή Εσθονό η πρώτη μάχη ΑΕΛ - Πάφος!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Έβδομος σκόρερ στην Ευρώπη ο Παυλίδης

Ελλάδα

|

Category image

Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ανανέωσε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μαγκουάιρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία δεκάδα Κυπρίων στους κορυφαίους 100!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Γάλλος Μπαστιάν διαιτητής στο Ράγιο Βαγεκάνο-ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τα δεδομένα με Μαρτίνς και ανανέωση στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Μετά τον αποκλεισμό στο Μόντε Κάρλο ο Τσιτσιπάς πέφτει στο Νο65 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Τέλος η σεζόν και για τον Σαμπορίτ

ΑΕΚ

|

Category image

Χωρίς… ανάσα η Μεγάλη Εβδομάδα στην Ομόνοια με την προσοχή στους παροπλισμένους

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κρίνονται… άπαντες στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Ποιο… πρωτάθλημα; Χαμηλοί τόνοι και το μυαλό στη Ράγιο

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη