Παρελθόν από Δόξα ο Κώστας Σακκάς

Mε τη Δόξα να έχει χάσει και βαθμολογικά τις όποιες πιθανότητες είχε για την άνοδό της στην Α’ κατηγορία, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε τη διακοπή της συνεργασίας με τον Κώστα Σακκά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η διοίκηση της ομάδας, σε επιστολή της η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο Χαράλαμπο Αργυρού ενημέρωσε τον Κύπριο τεχνικό για την απόφαση.

Σε αυτή σημειώνονται ευχαριστίες σχετικά με την προσπάθεια που καταβλήθηκε τους τελευταίους δύο μήνες, όμως σημειώνεται ότι η συνεργασία τερματίζεται άμεσα ώστε να αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται τα έξοδο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σημειώνεται ότι η Δόξα του Κώστα Σακκά στα τελευταία έξι παιχνίδια έχασε μόνο από την πρωταθλήτρια Νέα Σαλαμίνα, ενώ συνολικά στους δέκα αγώνες που κοούτσαρε η ομάδα της Κατωκοπιάς είχε τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες.

Σε επικοινωνία με τον Κώστα Σακκά μάς μετέφερε τις ευχαριστίες του προς τη Δόξα που τον εμπιστεύθηκε, σημειώνοντας την μεγάλη προσπάθεια που έγινε παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα και τα εμπόδια ήταν πολλά.

«Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ποδοσφαιριστές το προπονητικό επιτελείο και τους υπαλλήλους της ομάδας που στάθηκαν δίπλα μου και παλέψαμε έντιμα με σεβασμό στο άθλημα, με αξίες και αρχές που για μένα είναι το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο» σημειώνει.