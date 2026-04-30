Οι «σίγουροι» του Νίκολιτς και τα διλήμματα για το ντέρμπι στη Λεωφόρο

Η προετοιμασία της ΑΕΚ για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο έχει μπει στην τελική ευθεία, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καταστρώνει τα πλάνα του για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Σέρβος τεχνικός φαίνεται να έχει ήδη καταλήξει στον βασικό κορμό της ενδεκάδας, με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές να θεωρούνται «κλειδωμένοι» για το αρχικό σχήμα. Συγκεκριμένα, την «κιτρινόμαυρη» εστία θα υπερασπιστεί ο Στρακόσια, έχοντας μπροστά του - από δεξιά προς αριστερά - τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και έχουν μοιρασμένες πιθανότητες ο Πήλιος με τον Πενράις.

Από εκεί και πέρα, στη μεσαία γραμμή αναμένεται να βρεθούν ο Πινέδα με τον Μάριν, με τον Κοϊτά στο δεξί άκρο της επίθεσης και για τα αριστερά υπάρχουν τρεις επιλογές (Γκατσίνοβιτς, Περέιρα και Κουτέσα).

Ο Ζίνι έχει κερδίσει πόντους με τις πρόσφατες εμφανίσεις του και διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ξεκάθαρο φαβορί φαίνεται πως είναι ο Γιόβιτς, κυρίως λόγω της παρουσίας του στα μεγάλα παιχνίδια και της συνολικής του συνεισφοράς.