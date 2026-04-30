ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι «σίγουροι» του Νίκολιτς και τα διλήμματα για το ντέρμπι στη Λεωφόρο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι «σίγουροι» του Νίκολιτς και τα διλήμματα για το ντέρμπι στη Λεωφόρο

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Η προετοιμασία της ΑΕΚ για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο έχει μπει στην τελική ευθεία, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καταστρώνει τα πλάνα του για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Σέρβος τεχνικός φαίνεται να έχει ήδη καταλήξει στον βασικό κορμό της ενδεκάδας, με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές να θεωρούνται «κλειδωμένοι» για το αρχικό σχήμα. Συγκεκριμένα, την «κιτρινόμαυρη» εστία θα υπερασπιστεί ο Στρακόσια, έχοντας μπροστά του - από δεξιά προς αριστερά - τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και έχουν μοιρασμένες πιθανότητες ο Πήλιος με τον Πενράις.

Από εκεί και πέρα, στη μεσαία γραμμή αναμένεται να βρεθούν ο Πινέδα με τον Μάριν, με τον Κοϊτά στο δεξί άκρο της επίθεσης και για τα αριστερά υπάρχουν τρεις επιλογές (Γκατσίνοβιτς, Περέιρα και Κουτέσα).

Ο Ζίνι έχει κερδίσει πόντους με τις πρόσφατες εμφανίσεις του και διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ξεκάθαρο φαβορί φαίνεται πως είναι ο Γιόβιτς, κυρίως λόγω της παρουσίας του στα μεγάλα παιχνίδια και της συνολικής του συνεισφοράς.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη