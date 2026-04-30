Έρχονται σαρωτικές αλλαγές με εντολή Ιβάν Σαββίδη

Μεγάλες αλλαγές ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ μετά τα playoffs

Σε φάση σημαντικών εξελίξεων μπαίνει ο ΠΑΟΚ, με τον Ιβάν Σαββίδη να προετοιμάζει ευρείες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Live Sport, το «restart» αναμένεται να ξεκινήσει από τα μέσα Μαΐου, όταν και θα έχει ξεκαθαρίσει πλήρως η εικόνα στα playoffs της Stoiximan Super League και η τελική κατάταξη της ομάδας. Ανεξάρτητα από την έκβαση, η απόφαση για αναδιάρθρωση θεωρείται ειλημμένη.

Κομβικό ρόλο στο νέο πλάνο θα έχει ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, ο οποίος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες τόσο σε διοικητικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο σταθερού και αποτελεσματικού μοντέλου λειτουργίας, που θα καλύπτει τόσο τις ανάγκες του αγωνιστικού τμήματος όσο και την εικόνα της ΠΑΕ σε επίπεδο διοίκησης και επικοινωνίας.

Οι αλλαγές δεν θα περιοριστούν μόνο στο εσωτερικό της ομάδας, αλλά θα επεκταθούν και στη συνολική δομή, με έμφαση στην ενίσχυση της διοικητικής λειτουργίας και των δημοσίων σχέσεων.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η συνεργασία του Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένεται να συνεχιστεί, με καθημερινή επικοινωνία και κοινό σχεδιασμό για τη νέα σεζόν. Παράλληλα, θα εξεταστούν όλα τα δεδομένα που αφορούν το ρόστερ, αλλά και ζητήματα υποδομών, όπως το προπονητικό κέντρο και οι εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις διοικητικές αλλαγές που έχουν ήδη ξεκινήσει, με νέα πρόσωπα να αναλαμβάνουν ρόλους και να φέρνουν διαφορετική προσέγγιση στη λειτουργία της ομάδας.

